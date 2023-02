Neuer Ausstellungs der Firma Richner in Solothurn

Gewerbe Zuerst die eigenen vier Wänden digital plätteln, bevor der Plattenleger kommt: Das soll hier in Zukunft möglich sein In Solothurn sind in der Richner-Ausstellung Exemplare aus dem Sanitär- und Plattenbereich ausgestellt. Wegen der digitalen Hilfsmittel gilt sie als modernste Richner-Ausstellung der Schweiz. Dominik Block Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

Einblick in die Ausstellung. zvg

Seit Mitte Dezember ist in Solothurn ein neuer Richner-Ausstellungsraum, spezialisiert auf die Sanitär- und Plattenbranche, zu finden. Und zwar im ehemaligen Industriegebäude der Glutz AG. Dort werden Neuheiten im Innenausbau präsentiert. «Auf zwei Stöcken helfen wir unserer Kundschaft, ihr eigenes Hausspa zu kreieren», erklärte Andreas Pawlenka, CEO BMS Schweiz. Das Unternehmen gehört zur weltweit tätigen Firma Building Materials Europe, die in den Bereichen Roh- und Innenausbau tätig ist.

Die Gegenwart liegt im digitalisierten Innenausbau

«Die modernste Richner-Ausstellung der Schweiz», so preist das Unternehmen die Räume in Solothurn an. Auf welche Art sie modern ist, zeigt einen Gang durch die zweistöckige Anlage: nicht nur analog, sondern vor allem digital sieht man das Angebot.

«Dies erleichtert einerseits die Beratung und spart andererseits viel Zeit», erklärt Ausstellungsleiter Michael Glanzmann. Denn schon bevor der erste Fuss in die Ausstellung gesetzt werde, könne man sie digital ansehen. «Damit hat die Kundschaft bereits vor dem Besuch eine Vorstellung, was sie erwartet.»

Die neue Ausstellung in Solothurn ist von einer Vielzahl digitaler Hilfsmittel gespickt. Bereits bei der Plattenausstellung im Erdgeschoss sind QR-Codes zu finden. «Damit kann man zeitgleich eine Offerte und danach ein realitätsgetreues Abbild vom zukünftigen Badezimmer erstellen», so Glanzmann. Zudem gibt es im Bereich der Plattenausstellung mit dem Programm «Tilefinder» ein Novum. Damit könne man anhand eines Schlafzimmers oder Wohnraums innerhalb von kürzester Zeit eine Wand nach Belieben virtuell plätteln.

Zukunft liege im virtuellen Raum

Im zweiten Stock sind eingerichtete Badezimmer auffindbar. Einige davon mit Sauna, andere mit farbigem Muster an der Wand oder weitere mit hölzerner Innenausstattung. Wie auch bei anderen Unternehmen im Innenausbau spielt hier die virtuelle Realität eine wichtige Rolle: In Zukunft solle man entsprechende Räume nicht nur analog, sondern auch im virtuellen Raum erleben können.

«Unsere Zukunft sehen wir im Bereich der Virtual Reality», betont Strategic Project Manager Gregor Schweiler. Das Ziel sei, dass man in Zukunft sein eigenes Zuhause zuerst im virtuellen Raum ausstattet. Bei dieser Entwicklung stosse man aktuell noch auf Schwierigkeiten. Wegen der grossen Menge an Produkten bedeute die Digitalisierung einen enormen Zeitaufwand und beanspruche eine grosse Datenmenge.

