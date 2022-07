Solothurn: "Wir sind umgezogen", heisst es bei drei Läden

Wo sind sie hin? «Wir sind umgezogen»: Drei Läden in Solothurn findet man nun an einem anderen Ort Drei Solothurner Läden, eine Gemeinsamkeit: Das frühere Ladenlokal steht leer, doch man findet das Geschäft nun an einem anderen Ort. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Es ist meist ein Zettel an der Tür, der darauf hinweist, dass es den geliebten Laden nicht mehr gibt. Oder dass dieser nun an einem anderen Ort zu finden ist, so wie in diesen drei Fällen. «Wir sind umgezogen»: Das liest man in Solothurn derzeit an verschiedenen Ecken der Stadt.

Früheres Lokal von «Whitestone & Moby Sick» am Kronenstutz. Fabio Vonarburg

Am Kronenstutz: Das Geschäft war Boutique und Tattoostudio in einem. Nun stehen die Solothurner Räumlichkeiten von «Whitestone & Moby Sick» wieder leer. Dass es so kommen könnte, stand schon fest, als das Geschäft vor einem Jahr eröffnet wurde. Denn man wollte den Laden in der Altstadt für ein Jahr ausprobieren. Wer darüber traurig ist, dem sei gesagt: Solothurn war nur eine Niederlassung. Fündig wird man weiterhin im Stammgeschäft, wo es auch Motorräder zu kaufen gibt. Und so heisst es auf dem Zettel am Schaufenster an der Kronengasse: «Per sofort sind wir in Bellach im ‹Whitestone Motorcycles›.»

Das frühere Lokal von «Chill Tea & More». Fabio Vonarburg

In der Vorstadt: Wer es noch nicht gemerkt hat, dem sei gesagt: Bubble-Tea ist wieder einmal voll im Trend. In mindestens vier Geschäften in Solothurn konnte man das Getränk zeitweise kaufen. In einem davon sucht man dieses nun allerdings vergeblich: «Chill Tea & More» an der Niklaus-Konrad-Strasse in der Vorstadt gibt es nicht mehr. Dies ist nicht weiter schlimm, bedeutet allerhöchstens einen längeren Laufweg. Denn «Chill Tea & More» in der Altstadt gibt es weiterhin – in der Schaalgasse, wo auch «Yogurtlandia» weiterhin Bubble-Tea verkauft. Man kann sich also für das Geschäft mit der kürzeren Warteschlange entscheiden.

Früheres Lokal von TrèsOr. Jetzt zu finden auf dem Friedhofplatz. Fabio Vonarburg

Am Stalden: Das frühere Ladenlokal steht leer, «Goldstücke für Kinder» gibt es jedoch in Solothurn weiterhin zu kaufen. Im Geschäft «TrèsOr» werden nachhaltige Baby- und Kinderkleider angeboten. Mittlerweile aber nicht mehr am Stalden, sondern am Friedhofplatz 18 – also quasi nur einen Katzensprung entfernt. Entstanden ist ein hübscher Laden, der nun auch schon seit einiger Zeit bezogen ist. «Wir sind so happy», schreibt das «TrèsOr»-Team dazu in den sozialen Medien.

TrèsOr neu auf dem Friedhofplatz. Fabio Vonarburg

