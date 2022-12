Braucht Solothurn den First Friday?

Gewerbe Biel inspirierte sich ausgerechnet in Honolulu: Ist der «First Friday» auch denkbar für Solothurn? Am ersten Freitag im Monat strömen die Bielerinnen und Bieler in die Altstadt, denn dann findet der «First Friday» statt. Nun prüft auch Bern das Konzept. Ist dieses auch der Rettungsanker für den serbelnden Abendverkauf in Solothurn? Judith Frei Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gassen der Bieler Altstadt sind am «First Friday» jeweils voll. Judith Frei

Volle Altstadtgassen, geöffnete Läden bis um 22 Uhr, offene Galerien und gut besetzte Beizen: So sieht es einmal im Monat am ersten Freitag in der Bieler Altstadt aus. «First Friday» heisst das Konzept und fand 2016 zum ersten Mal statt.

Das Konzept hat Reto Bloesch, ehemaliger Altstadtbewohner, in seinen Ferien auf Hawaii kennen gelernt. In einem Stadtviertel von Honolulu gab es diesen Anlass, um mehr Leute anzulocken. Es war ein Viertel mit vielen lokalen Geschäften, guten Beizen, aber eben noch wenig belebt. «Ich hatte das Gefühl, das könnte auch ein guter Booster für die Bieler Altstadt sein», sagt Bloesch. Zu dritt haben sie dann das Konzept umgesetzt. Und sein Gefühl hat ihm Recht gegeben.

Im Sommer wie auch Winter ist der Anlass attraktiv. Im Winter sei er zwar ein wenig ruhiger, die Leute gingen eher in die Geschäfte rein, und an kleinen Feuerstellen in der ganzen Altstadt könne man sich wärmen. In Sommer gehe es ein wenig wilder zu und her, berichtet her.

Sechs Jahre nach dem Start kann man festhalten: Das Konzept ist ein Erfolg. Bereits haben erste Städte die Idee kopiert. In Neuchâtel wird am Donnerstag unter dem Namen «jeudi oui» ein Stadtteil belebt, in La Neuveville geht am letzten Freitag im Monat, am «last friday», die Post ab.

Nun prüft auch der Berner Gemeinderat, ob so ihre Altstadt belebt werden könnte. Stimmen im Stadtrat sind überzeugt, dass der Mix aus Kultur, Shopping und Gastronomie gut zur Altstadt passen würde.

«Thirsty Thursday» in Solothurn?

Könnte das auch die rettende Idee für den Solothurner Abendverkauf sein, der schon seit einiger Zeit an Attraktivität verliert?

Grundsätzlich sei es eine spannende Idee, sagt Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn und Gemeinderat (FDP). «Hier würde es dann vielleicht ‹thirsty thursday› heissen», sagt er augenzwinkernd. Er könne sich vorstellen, dass das in den Sommermonaten gut funktionieren würde.

Die Initiative soll aber nicht aus der Politik kommen, «das wäre aus meiner Sicht Aktivismus», sagt er. Das Gewerbe müsste das initiieren.

Übrigens, auch in Biel ist der Anlass eine Privatinitiative. Die Stadt Biel spricht dem Verein First Friday pro Jahr 20'000 Franken. Mit diesem Geld wird für (Verkehrs-) Sicherheit und Sauberkeit gesorgt. Gemäss Bloesch reicht es nicht, um diese Kosten zu decken. Die Organisation und die weiteren Kosten werden vom Verein übernommen.

Kann der Mehraufwand gestemmt werden?

Ein solcher Anlass bedeute immer Aufwand für die Geschäfte, betont Schmid weiter. Diese müssten wissen, ob sie den Mehraufwand stemmen können. Denn, ob das Konzept auch in Solothurn funktionieren würde, sei nicht sicher. Die Situation in der Solothurner Altstadt sei nicht mit der in Biel zu vergleichen. Schmid: «Die Ausgangslage ist anders. Am Tag haben wir eine gute Frequenz in der Altstadt.»

Auch SP-Gemeinderätin Angela Petiti äussert sich ähnlich zurückhaltend. Sie und ihre Co-Fraktionspräsidentin Annina Helmy fänden diese Idee grundsätzlich gut. Es würde nicht nur das Gewerbe, sondern auch die Kultur in Solothurn stärken. Es müsse aber garantiert werden, dass das Personal durch diesen Anlass nicht noch mehr belastet werde.

Angesichts des Arbeitsaufwands sei es auch nicht sicher, ob kleinere Läden und Bars diesen Mehraufwand stemmen könnten. «Dann stellt sich die Frage, ob dieser Anlass auch etwas nützt», sagt Petiti.

Neue Impulse für die Altstadt sind willkommen

Und was würden die Anwohnenden dazu sagen? Rolf Trechsel, Präsident des Vereins Altstadtwohnen, ist dieser Idee gegenüber nicht abgeneigt. Der Verein ist darum bemüht, dass die Altstadt auch für Anwohnende attraktiv bleibt. Ein Anlass, der vom Gewerbe und Gastgewerbe gleichermassen getragen werde und der nicht die ganze Nacht dauere, sei kein Problem.

Auch aus der Gastronomie klingt es ähnlich. «Wir begrüssen alles, was die Altstadt belebt und ihr neue Impulse gibt», erklärt Andreas Richard, Delegierter des Vorstandes der Genossenschaft Baseltor Solothurn, die fünf Lokale in Solothurn betreibt. Sich um eine lebendige Altstadt zu kümmern, das gehöre zur DNA der Genossenschaft, sagt Richard.

