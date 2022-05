Solothurn: HeimArt, ein Laden, um Berührungsängste zu überwinden

Gewerbe Altstadt HeimArt in Solothurn: Ein Laden, um Berührungsängste zu überwinden Der Laden HeimArt am Stalden in Solothurn hat eine neue Präsidentin. Sie erklärt die Mission des Ladens, und wie er die Pandemie überstanden hat. Hanspeter Schläfli Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Das HeimArt-Team ist wieder komplett (von links): Ladenleiterin Katharina Allemann, Vizepräsident Stephan Oberli, die neue Vereinspräsidentin Alissa Vessaz und Verkäufern Marlis Schmid. Hans Peter Schläfli

Eine Augenweide. So lässt sich der Laden des Vereins HeimArt am Stalden am besten beschreiben. «Kommt einfach vorbei, es lohnt sich.» Mit diesen Worten lädt Alissa Vessaz, die neue Präsidentin des Vereins HeimArt, alle zu einem Besuch ein. Farben und Formen, dekorative Figuren und praktische Alltagsgegenstände gibt es hier zu kaufen – sei es als Geschenke für jeden denkbaren Anlass oder einfach, um sich selber etwas Schönes zu gönnen.