Gewerbe Altstadt Die Töchter übernehmen von den Eltern: Generationenwechsel bei Lindt Dessous-Moden Im Unterwäschegeschäft Lindt Dessous-Moden in der Hauptgasse übernimmt die nächste Generation. Die Eltern erzählen, wie sich das Geschäftsumfeld in den letzten 30 Jahren verändert hat. Ihre Töchter bieten einen Einblick in ihre Zukunftspläne. Judith Frei Jetzt kommentieren 25.04.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Generationenwechsel bei Lindt Dessous-Moden. Von links: die Schwestern Katja Ruch-Lindt und Sabine Lindt lösen ihre Eltern Hans Peter und Christine Lindt ab. Hanspeter Bärtschi

Die Schwestern Sabine Lindt und Katja Ruch-Lindt wissen, auf was sie sich bei der Geschäftsübernahme einlassen. Ihre Eltern – Hans Peter und Christine Lindt – haben 1995 ihren Lindt Dessous-Moden in der Solothurner Altstadt eröffnet. «Wir sind mit dem Laden aufgewachsen», erklärt Katja Ruch-Lindt.

Die Schwestern haben miterlebt, wie er aufgebaut wurde, wie mehrfach – aufgrund von baulichen Veränderungen in der Altstadt – der Standort gewechselt werden musste und wie die Filialen in Thun und Luzern eröffnet wurden.

Ab Mai werden sie die Geschicke des Ladens selbst leiten. Dann ziehen sich ihre Eltern vollständig zurück. «Wir freuen uns darauf, mehr Zeit für uns zu haben», sagt Christine Lindt. Die Erleichterung über diesen Schritt ist ihr anzusehen. Gleichzeitig sind sie froh, dass sie die Geschäfte in guten Händen wissen. Hans Peter Lindt betont:

«Wir haben unsere Töchter nie dazu gedrängt, in unserem Unternehmen zu arbeiten. Aber ich bin natürlich froh, wie es gekommen ist.»

Die Geschwister arbeiten schon seit einiger Zeit mit. Sabine Lindt hat ihre Ausbildung im Detailhandel gemacht und ist Textildetailhandelsspezialistin. Seit 2011 arbeitet sie mit ihren Eltern zusammen. Katja Ruch-Lindt hat eine Banklehre absolviert und sich zur Betriebswirtschafterin HF weitergebildet. Nach der Geburt ihres ersten Kindes ist sie 2013 mit einem Teilzeitpensum ins Geschäft eingestiegen.

Sie ist hinter den Kulissen tätig und arbeitet nicht Vollzeit. «Je mehr Katja arbeitet, desto mehr hüten wir die Kinder», sagt ihre Mutter Christine lachend. Nicht nur geschäftlich zieht man am gleichen Strick. Sabine Lindt ist Vollzeit im Geschäft anzutreffen und ist vor allem für den Verkauf, die Sortimentsgestaltung und für den Einkauf zuständig.

Noch ein Geschäft in Thun

Mit dieser Übernahme wird die junge Generation aber nichts fundamental am Geschäft verändern. «Wir haben den Menschen immer ins Zentrum unseres Denkens und Handelns gestellt», erklärt Hans Peter Lindt. Daran wird festgehalten, versichern die Schwestern.

Der Familie sei es schon immer wichtig gewesen, dass sich die Kundschaft sowie die Mitarbeiterinnen im Unternehmen wohlfühlen. Das Credo hat auch dazu geführt, dass sie ihre dritte Filiale in Luzern schlossen. Die Betreuung der Mitarbeitenden über drei Standorte hinweg erwies sich als schwierig. «Ich war nur noch unterwegs», erinnert sich Christine Lindt an diese Zeit.

Heute haben sie noch eine Filiale in Thun mit zwei Angestellten und eben ihr Hauptgeschäft in Solothurn. Das ganze Lindt-Team besteht aus neun Mitarbeiterinnen, davon eine Lernende.

«Jede Brust ist anders»

«Die Beratung hat gerade beim Verkauf von BHs und Bikinis einen hohen Stellenwert», erklärt Christine Lindt: «Jede Brust ist anders.» Daher führt das Geschäft über 80 BH-Grössen. Auch Frauen mit weniger gängigen Grössen finden hier das passende Modell.

Christine Lindt ist nun schon seit fast 30 Jahren in der Branche tätig. In dieser Zeit hat sie bemerkt, dass für die Kundinnen der Komfort immer wichtiger geworden ist. Heute würden weniger Spitzen-BHs verkauft, dafür nimmt der Trend zu bügellosen BHs zu. Bei der Lingerie, Nachtwäsche und Homewear sind vor allem Baumwolle und andere natürliche Materialien hoch im Kurs.

In den knapp 30 Jahren habe sich auch das Geschäftsumfeld verändert, erklärt Hans Peter Lindt. So gebe es heute in der Solothurner Altstadt weniger Konkurrenz. «Konkurrenz ist nicht per se etwas Schlechtes», erklärt er weiter. Denn es gehe darum, dass in der Stadt ein gesunder Ladenmix, der die Altstadt für Kunden attraktiv macht, besteht.

Auch die Verlagerung des Detailhandels ins Internet haben sie hautnah miterlebt. Doch im Netz sehen sie nicht ihre Zukunft, erklärt die Familie. Die Beratung und der persönliche Kontakt bleiben zentral in ihrem Geschäft.

Umwelt und Fair Trade sind wichtig

«Die Begegnungen im Laden sind das Wichtigste», davon ist auch Sabine Lindt überzeugt. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass sie vermehrt auch junge Kundinnen ansprechen können. Das Konsumverhalten ändere sich zurzeit stark und das Thema Nachhaltigkeit wird zunehmend auch für die jungen Menschen wichtig.

Für die Lindt-Senior waren Nachhaltigkeit und Fair Trade schon immer wichtig. «Wir schauen, dass wir Produkte verkaufen, die fair produziert werden», erklärt Hans Peter Lindt. Vieles wird in Europa hergestellt.

Auf die Zukunft freuen sich Sabine Lindt und Katja Ruch-Lindt. «Uns gibt es dank unserer treuen Kundschaft bereits seit fast drei Jahrzehnten. Dafür sind wir sehr dankbar», sagt Sabine Lindt.

Nächste Woche gibt es anlässlich des Geschäftsübergabe Apéro und Rabatte an der Hauptgasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen