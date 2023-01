Gebiet Weitblick: Nun lädt die Stadt zur Mitwirkung ein

Gestaltungsplan Im Weitblick soll das Zuhause von 1700 Personen entstehen: Jetzt lädt die Stadt Solothurn zur Mitwirkung ein Wie soll das Gebiet Weitblick dereinst aussehen? Ab dem 2. Februar wird der Gestaltungsplan aufgelegt. Gleichtags lädt die Stadt Solothurn zu einer Informationsveranstaltung im Alten Spital ein. Jetzt kommentieren 25.01.2023, 13.42 Uhr

Besucher informieren sich 2019 an einer Veranstaltung über das Projekt Weitblick. Oliver Ingold

Im Gebiet Weitblick in der Stadt Solothurn soll in den nächsten Jahren ein Zuhause für rund 1700 Personen und Raum für 1700 Arbeitsplätze entstehen. «Es soll ein lebendiges Quartier für Jung und Alt wachsen, für Familien, Singles und Paare – für alle Generationen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung.