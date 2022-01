Solothurn: Abgesagte Umzüge, Böögg der nicht in Flammen aufgeht

Geschichte Solothurner Fasnacht Wenn die Fasnacht nicht wie gewünscht über die Bühne geht – Teil 2: Krieg und Frieden, Wind und Wetter Nicht immer lief an der Solothurner Fasnacht alles wie geplant: 1957 verzichtete man auf Pietätsgründen auf den grossen Umzug. Immer wieder war auch der Wind der Spielverderber. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 29.01.2022, 05.00 Uhr

2020 ging die Bööggin am Aschermittwoch in Solothurn nicht in Flammen auf. Der Grund: Windböen. Tom Ulrich

Nach den zwei langen Kriegs- und Grippepausen entwickelte sich die Solothurner Fasnacht prächtig: Guggen und Schnitzelbänke bereicherten ab den 50er-Jahren das bunte Treiben; die grossen Umzüge fanden nun jährlich mit zunehmend mehr Aktiv-Gruppen statt.

Doch bereits 1957 wurde der Narrenkorso wieder abgesagt: Nach dem blutig niedergeschlagenen Ungarn-Aufstand rollte eine Flüchtlingswelle in die Schweiz, allein der Kanton Solothurn hatte im Winter 1956/57 über 400 von ihnen aufgenommen.

Aus Pietätsgründen verzichtete man auf den grossen Umzug. «Es gab auch keine Fasnachtsplakette», weiss Sammler Mario Junker. Alle anderen Aktivitäten wie die Chesslete oder die Bälle blieben aber im Programm. Immerhin nahmen 1600 Kinder am damals noch sonntäglichen Kinderumzug teil, und die «Solothurner Zeitung» bedauerte, dass die Umzugspause ausgerechnet auf einen «Superprachtstag» gefallen war.

Abbruch des Umzugs vor der Kreuzackerbrücke

Das Wetter war denn auch ständig eine Umzugskomponente der unberechenbaren Art. 1929 schlotterten die Narren am zweiten Umzug bei minus 15 Grad und eisiger Bise – die Aare war damals zugefroren. 1990 führte der Winter-Orkan Vivian am Fasnachtsdienstag, 27. Februar, zum Abbruch des Umzugs vor der Kreuzackerbrücke.

Knapp ein Jahr später drohte wieder ein Krieg der Fasnacht ein Schnippchen zu schlagen: Bevor am 17. Januar 1991 der erste Golfkrieg ausbrach hatten Gutmenschen in Deutschland zum Karnevals-Verzicht aufgerufen, der in einigen Städten auch Tatsache wurde. Die Diskussion erfasste auch Solothurn. Ein Fasnachts-Plenum im Zunfthaus zu Wirthen entschied sich aber mit grossem Mehr zur Durchführung. Hauptargument:

«Es findet sich fast jedes Jahr ein Krieg auf der Welt, der künftig die Fasnacht in Frage stellen kann.»

Sturmwinde sorgten auch 2016 und 2017 für Beeinträchtigungen des Dienstagsumzugs bis hin zum Verzicht auf eine Fahrt der Wagen. Mehr und mehr machte sich angesichts verschärfter Haftungs-Auflagen weniger Risikobereitschaft breit.

So wurde am Aschermittwoch 2020 wegen zu viel (befürchtetem) Wind das Verbrennen des Bööggs untersagt. Es blieb zwar fast windstill an jenem Abend des 27. Februars – doch zwei Tage später brach der Corona-Sturm mit voller Wucht über die Fasnachtswelt herein und knickte in Basel und Bern alle Hoffnungen auf ein närrisches Treiben. Solothurn war noch einmal davongekommen – aber nur für eine, vorläufig letzte Fasnacht.

