Fasnacht in Solothurn während den Weltkriegen

Geschichte Solothurner Fasnacht Wenn die Fasnacht nicht wie gewünscht über die Bühne geht – Teil 1: Zweimal sieben magere Jahre für die Narren Schon vor Corona konnte die Fasnacht nicht immer wie gewünscht über die Bühne gehen. Vor allem die beiden Weltkriege machten der Solothurner Fasnacht zu schaffen. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 28.01.2022, 17.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach sieben fasnachtslosen Jahren konnten ab 1921 wieder Bälle stattfinden. Hier der dekorierte Konzertsaal 1923. Zentralbibliothek Solothurn

Die Solothurner Fasnacht – nicht immer geliebt, manchmal verfemt oder gar verboten. Die gestrengen Kapuziner hatten in der Gegenreformation Ende des 16. Jahrhunderts viele mittelalterliche Fasnachtsbräuche ausradiert, die französische Invasion 1798 das höfische Balltreiben des Ancien Regime. Doch 1853 erfand sich die Fasnacht neu: Die Narrenzunft Honolulu mit dem Hilari-Brauch wurde gegründet, 1888 fand die erste Chesslete statt, und ab 1901 verbrannte man den Böögg.

Pompöse Umzüge gabs nur alle paar Jahre, wie jenen von 1895 unter dem Motto «Flug zum Mars». Mit der Eröffnung des Konzertsaals 1900 wurden rauschende Maskenbälle im aufwändigen Dekor gefeiert, dazu lud die Narrenzunft jeweils deutsche Regiments-Musikkorps zur Polonaise ein.

Im August 1914 zogen diese jedoch in den 1. Weltkrieg, und am Hilari 1915, als längst ein blutiger Grabenkrieg quer durch ganz Europa tobte, war von Fasnacht kaum mehr die Rede. Die «Solothurner Zeitung» schrieb damals am 13. Januar:

«Prinz Karneval zieht heute vorüber – kaum bemerkt, kaum begrüsst.»

Die Behörden hätten ihn «schon an der Tür ans Leitseil genommen, dass er – gebürstet und frisiert – ordentlich wie ein Leichenbitter seine Reverenz macht und verschwindet.» Tatsächlich liess sich kurz nach Hilari die Kantonsregierung vernehmen: Inhaber von Tanzpatenten sei ein Anlass am Fasnachtssonntag gestattet, Maskenbälle und Maskenlajufen dagegen verboten. Und: «Zuwiderhandlungen werden bestraft.»

Harziges Comeback

Bis im November 1918 dauerte das Schlachten in Europa an, und am Hilari 1919 musste der Zunftober bekannt geben: Auf den Umzug werde verzichtet, der Konzertsaal «wochenlang desinfiziert, ventiliert, lackiert, renoviert und durch eidgenössische Staubsauger komplimentiert.»

Ergo gebe es auch keinen Maskenball. Denn inzwischen hatte die spanische Grippe jegliche Fasnachtsgelüste im Keim erstickt: Im zweiten Halbjahr 1918 waren im Kanton über 30 000 Personen erkrankt und 623 davon gestorben – fast doppelt so viele wie in der jetzigen Pandemie seit knapp zwei Jahren.

Am Hilari 1920 schöpften die Narren neue Hoffnung, als ihr Ober im «Stephan» verkündete: Am Fasnachtsdienstag werde wieder ein Ball stattfinden und zwar unter dem Motto «Im Reiche Terpsichores». Doch schon am 4. Februar folgte die Hiobsbotschaft: Auf Ersuchen der städtischen Gesundheitsbehörde erliess der Kanton «aufgrund des Wiederaufflackerns der Grippe ein Verbot von Tanz- und Fasnachtsveranstaltungen».

Solothurner Fasnachtsbälle im Wandel der Zeit Solothurner Zeitung 1914: Gfürchiger Maskenball Unter dem Motto «Im Reiche der Märchenkönigin» wird im Konzertsaal gefeiert. (Quelle: Archiv Zentralbibliothek) Solothurner Zeitung 1922: Im Banne der Muse des Tanzes Ein Maskenball mit Anleihen bei der griechischen Mythologie. (Quelle: privat) Solothurner Zeitung 1923: elefantöse Reise in den Osten Ebenfalls sehr gelungen und stimmungsvoll dekoriert – der Fasnachtsball «Am Hofe des Maharadscha». (Quelle: Archiv Zentralbibliothek) Solothurner Zeitung 1928: einmal mehr ein prunkvoll dekorierter Konzertsaal «Carneval in Venedig» war damals das Thema (Quelle: privat) Solothurner Zeitung Letzte Masken intrigierten noch 1993 am Bööggefescht, das aber schon ohne Maseknzwang seit 1989 gab. (Fotograf: Robert Grogg/SZ) Solothurner Zeitung Auch um die Jahrtausendwende gabs noch einzelne Maskierte wie diese Talentsucher im Landhaus. (Fotograf: Robert Grogg/SZ) Solothurner Zeitung Heute erinnert nur noch der Balzillus am Fansachtssamstag im Landhaus an die grosse Balltradition. (Fotograf Wolfgang Wagmann) Solothurner Zeitung

Nach sieben fast fasnachtslosen Jahren konnten die Honolulesen 1921 endlich wieder einen Maskenball ankünden, zwar ohne Motto, «dafür sind alle Kostüme möglich». In diesen ernsten Zeiten sei der Ball wohl genauso machbar wie die «Kesslete» und Proklamation, «auch wenn manch einer der Kopf schütteln werde.» Jedenfalls inserierte das «Magazine Heinrich Pilz» auf einer halben Zeitungsseite wohlfeile Fasnachtskostüme und später veröffentlichte die «SZ» eine lange Rangliste der prämierten Ballkostüme.

Fasnacht mit angezogener Handbremse

Hilari 1940. Seit gut vier Monaten steckt Europa wieder in einem Krieg. Im «Stephan» hält Honolulu-Ober Werner Fröhlicher Rückblick auf den letzten, den 39er Umzug, unter dem bezeichnenden Motto: «Das fählt is no!»

Der Umzug von 1939. Quelle: Youtube

Es wird für lange Jahre keinen mehr geben, obwohl zuletzt neue Zünfte wie die Fasnachtszunft Vorstadt, die Weschtstadt-Zunft und der Hauptgass-Leist für neue närrische Impulse gesorgt haben. «Keine grösseren öffentlichen Veranstaltungen» sind mehr erlaubt, wohl aber die Chesslete, das Bööggverbrennen und Bälle», die in der «SZ» vom 31. Januar rege beworben werden: Maskenball ist im «Touring», «National», «Löwen»», «Zunfthaus zu Wirthen», ein Kehrausball im «Stephan». Die Bälle seien «sehr gut besucht» gewesen, «die Aufregung darüber nirgend am Platze», meint die Tagespresse noch zweckoptimistisch.

Dann senkt sich der blutige Kriegsschleier auch über Solothurn. Nicht einmal der 1921 gegründete «Postheiri» erscheint 1941 mehr. Zu viele Redaktionsmitglieder stünden an der Grenze, so die offizielle Begründung. Oder Zensur? Denn im Februar 1941 ist die Schweiz von den Achsenmächten eingekreist. 1942, als Stalingrad kapituliert, erscheint die Narrengazette wieder. Aber wie schon vorher sind die Gemetzel an den Fronten, geschweige denn die Vorgänge in deutschen Konzentrationslagern, kein Thema. Honolulu genügt sich selbst.

Nach sieben harten Jahren

Erst am Hilari 1946 kann Immer-noch-Ober Fröhlicher erleichtert vermelden: «Mir dörfe wieder!» Maskenball, Chesslete – aber noch kein grosser Umzug, Dafür viele Gruppen, welche die städtischen Plätze fasnächtlich beleben. Und am 23. Februar das Zeitungs-Fazit: «Solothurn wird wieder fasnachtssturm, vom Amme bis zum Rägewurm!» Einzig in einem Leserbrief wird «die blöde Knallerei» beanstandet, die es früher nicht gegeben habe. Trotzdem: Es sei wieder einmal so schön gewesen,

«nach sieben harten Jahren!»

Doch der ganz grosse Befreiungsschlag folgt erst ein Jahr später: Nebst dem grossen Ball im Konzertsaal unter dem Motto «Markt in Marrakesch» gibts endlich wieder einen «Holidei-Umzug» mit 500 Aktiven durchs Stedli. Er stösst auf riesiges Interesse: 30'000 Kiebitze strömen von weither zusammen; ein Rekordabsatz von 15'000 Plagetten füllt die Fasnachtskassen der Zünfte.

Und die «Solothurner Zeitung» staunt an diesem 16. Februar 1947 über 1000 parkierte Autos in der Stadt. Erstmals erwähnt wird auch ein Zapfenstreich am Dienstag mit 130 Tambouren und Musikanten – Honolulu hat seine alte, liebe Fasnacht wieder!

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen