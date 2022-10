Neues an der Solothurner St.Urbangasse: Möbel statt Kleider

Geschäftsfrauen Fliegender Wechsel in der St.Urbangasse: Statt Kleider werden bald Möbel verkauft Nach sieben Jahren gibt Christine Schönbächler ihr «Atelier Création Christine» an der Solothurner St.Urbangasse fast von einem Tag auf den anderen auf. Jovana Nikolic-Nikic wird neues Leben in das Lokal bringen und Inneneinrichtungsobjekte verkaufen. Judith Frei Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christine Schönbächler bei sich zu Hause. Dieser Spiegel stand für Jahre in ihrem Atelier. Hanspeter Bärtschi

Und dann ging es schnell. Innerhalb von drei Tagen hat sie ihren Laden «Atelier Création Christine» an der St. Urbangasse 17 in Solothurn geräumt. Das war Ende September. Jetzt steht Christine Schönbächler in ihrem Atelier in Deitingen. Die Nähmaschine ist noch in Gebrauch. «Jetzt mache ich nur noch Aufträge meiner treuen Stammkundschaft. Aufträge, die mir Spass machen», sagt die 62-jährige Schneiderin.

Das Geschäftsleben als selbstständige Schneiderin sei nicht immer einfach gewesen. In ihren Anfängen hat sie über mehrere Jahre ohne Ferien und sechs Tage die Woche gearbeitet. Der Preis, den man für die Selbstständigkeit zahlen müsse. «Mein Handwerk ist meine Existenz, mein Hobby und meine Leidenschaft», erklärt Schönbächler ihren Durchhaltewillen.

Dass sie sich nun so schnell aus dem Geschäftsleben zurückzieht, sei aber nicht geplant gewesen. Ursprünglich hatte Schönbächler vorgesehen, noch bis zum nächsten Sommer in ihrem Atelier in der Solothurner Altstadt zu arbeiten. Erst dann wollte sie kürzertreten und sich unter anderem ihrer Teichanlage im Garten widmen. Diese Anlage ist ihr ganzer Stolz und das Zuhause unzähliger Amphibien.

Idealer Standort in der Altstadt

Wie kam es zu dieser Blitzaktion? Christine Schönbächler hatte seit 2015 ihr Atelier in der Solothurn Altstadt, vorher befand sich ihr Geschäft in Biberist.

«Der Standort beim Bieltor ist ideal», sagt sie. Auch die Ladenfläche sei schön. «Es ist kein Schlauch und es kommt viel Licht in den Raum», schwärmt Schönbächler. Im Bereich, der zum Burrisgraben führte, hatte sie ihre Werkstatt eingerichtet. «Oft haben die Kinder aus der Nachbarschaft mir beim Arbeiten zugesehen.»

Marie-Christine Egger in einem Kostüm von Christine Schönbächler. zvg

Dort hat sie etliche Kostüme für die Stadtführerin Marie-Christine Egger genäht. «Es ist immer schön, Marie-Christine mit den Kostümen, die ich gemacht habe, durch die Stadt spazieren zu sehen», sagt sie begeistert.

Marie-Christine Egger als Bettelsfrau kostümiert. zvg

Sie hat auch unzählige Fastnachtskostüme geschneidert und bei diesen Anproben immer viel Spass. Eine ihrer treusten Kundinnen ist eine 94-jährige Frau, zählt sie weiter auf: «Sie hat ein majestätisches Auftreten und ein goldenes Herz.»

Neues Konzept im Laden

Als dann die Pandemie kam, musste auch Schönbächler ihr Atelier schliessen. Untätig blieb sie nicht: Sie hat Stoffmasken hergestellt. Das lief so gut, dass sie etliche Wochenenden durchgearbeitet hatte. «Als die Geschäfte wieder aufgingen, hätte ich eigentlich Ferien gebraucht», sagt sie lachend. Doch dank dieser Arbeit hat sie die Pandemie glimpflich überstanden.

Nach 37 Jahren Selbstständigkeit hat Schönbächler diesen Sommer entschieden, langsam kürzerzutreten. Gerne hätte sie ihr Atelier weitergeben, doch eine Nachfolge hat sich nicht ergeben.

So hat sie den Laden im August ausgeschrieben, bevor sie ins Spital ging. Das Bein, das sie sich vor einiger Zeit bei einem Motorradunfall verletzte, musste operiert werden. Und dann hat sich innerhalb von 24 Stunden Jovana Nikolic-Nikic gemeldet und schnell wurde klar, dass sie den Zuschlag für das Lokal erhalten wird.

Jovana Nikolic hat neue Pläne für das Geschäft. Hanspeter Bärtschi

Leidenschaft Inneneinrichtung

Die 29-jährige Unternehmungsführungsfachfrau aus Obergerlafingen steht in ihrem künftigen Ladenlokal. Die Umbauarbeiten sind noch im Gang. Nikolic hat ihre Leidenschaft – die Inneneinrichtung – zu ihrem Geschäft gemacht. Dazu ist es gekommen, als sie vor zwei Jahren einen von ihr umgestalteten Couchtisch auf den sozialen Medien geteilt und darauf ein überwältigendes Echo bekommen hat.

Ihr Grossvater ist Schreiner von Beruf und hat die Tischplatte des besagten Couchtisches gemacht. Noch heute setzt er die Produkte um. «Uns ist es wichtig, dass wir das Holz möglichst naturbelassen halten und auch möglichst wenig verschwenden», erklärt sie. Sie arbeiten mit Nussbaumholz und Epoxidharz, ein Flüssigharz, der die Hölzer miteinander verbindet oder Risse im Holz auffüllt.

Dieser Hocker hat ihr Grossvater gemacht. Hanspeter Bärtschi

Bis jetzt hat er Apéro-Platten, Sitzgelegenheiten und vieles mehr angefertigt. Seine Enkelin hat die Produkte über soziale Netzwerke verkauft. Diesen Sommer hat sie, inspiriert durch das, was sie in Zürich und anderen grösseren Städten gesehen hat, im Landhaus einen Pop-up-Markt für Jungunternehmer organisiert.

Ermutigt durch diesen Erfolg, hat sie sich auf die Suche nach einem Laden in Solothurn gemacht. Mit dem Laden an der St. Urbangasse habe Nikolic einen Volltreffer gelandet.

Auch dieses Plättli hat ihr Grossvater gemacht. Hanspeter Bärtschi

In ihrem neuen Laden – «The Home Concept Store» – werden nicht nur ihre Produkte verkauft. Weitere Jungunternehmer aus der Region können die Ladenfläche nutzen. Bis jetzt sind zehn mit dabei. Nikolic will keine Massenware, sondern nur Unikate verkaufen. In ihrem Laden soll eine kuschlige Atmosphäre entstehen, wo man Geschirr, Kissenbezüge, Decken, Lampen, Trockenblumen und vieles mehr kaufen kann.

Noch ist alles leer. Bald werden hier alles rund ums Wohnen verkauft. Hanspeter Bärtschi

Sie ist überzeugt, dass ihr Konzept funktionieren wird. Schon der Erfolg ihres Pop-up-Stores habe gezeigt, dass es auch in einer Kleinstadt wie Solothurn einen Markt für diese Produkte gibt. Auch der Standort werde zu ihrem Erfolg beitragen, ist sie sicher.

Christine Schönbächler ist froh um diese Lösung. «Zum Glück ist keine Kette oder ein Telefonanbieter in diesen Laden gekommen», sagt sie erleichtert. Auch sie wird am 5. November bei der Eröffnung dabei sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen