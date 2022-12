Gibt es bereits 2023 ein neues Stadtfest in Solothurn?

Planung auf Hochtouren Bereits 2023 ein neues Stadtfest in Solothurn? Der Nachfolgeanlass des Märetfescht könnte gar drei Tage dauern Der Vorstand der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn steckt mitten in den Arbeiten, um ein neues Stadtfest auf die Beine zu stellen. Sollte ein solches bereits im nächsten Jahr realisiert werden können, stünde das Wochenende vom 23. bis 25. Juni 2023 im Fokus. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 19.12.2022, 13.30 Uhr

2019 fand das letzte Märetfescht statt. Allenfalls gibt es schon 2023 ein neues Stadtfest in Solothurn. Michel Lüthi

«Wir spüren den Druck und die Erwartungen, dass möglichst schnell etwas Gutes kommt», sagte Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung Solothurn, als er im September – gleichzeitig mit dem Aus für das Märetfescht – verkündete, dass man einen Nachfolgeanlass plant. Er betonte allerdings auch, es sei ambitioniert, den Anlass bereits im kommenden Jahr zu realisieren.

Ein ambitioniertes Ziel, das man offensichtlich noch nicht aus dem Auge verloren hat. «Neues Stadtfest bereits 2023?» lautet die Überschrift der Medienmitteilung, in der die Stadt- und Gewerbevereinigung am Montag das angestrebte Datum kommuniziert.

Der Vorstand stecke mitten in den Arbeiten, um ein neues Stadtfest auf die Beine zustellen, heisst es darin. Sollte ein solches bereits im nächsten Jahr realisiert werden können, stünde das Wochenende vom 23. bis 25. Juni 2023 im Fokus. Die Stadt- und Gewerbevereinigung schreibt aber auch von einem «sportlichen Zeitplan». Bis Ende Februar soll Klarheit herrschen, «wie das neue Konzept aussieht und ob es umgesetzt werden kann».

Charlie Schmid. Michel Lüthi

Wie zuversichtlich ist man, dass die Zeit reicht? Eine Frage, die er nicht beantworten könne, so Charlie Schmid. Dies hänge von zu vielen Faktoren ab. Etwa, ob man rechtzeitig genügend Sponsoren finde. «Auf jeden Fall geben wir Vollgas.» Auch für die Vereine. «Das Fest ist für sie eine wichtige Einnahmequelle.» Eine Einnahmequelle, die bereits dreimal ausfiel.

Es sei wichtig, dass man sich sportliche Ziele setzt, sagt Schmid weiter, betont aber auch, dass man nichts über das Knie brechen wolle. «Super, wenn 2023 es klappt, wenn nicht, müssen wir uns noch einmal ein Jahr gedulden.»

Konzert auf dem Märetplatz in Solothurn 2019. Michel Lüthi

Wird künftig drei Tage gefeiert?

Das mögliche Datum hat man nun kommuniziert, weil es diesbezüglich bereits Anfragen gab. Nun können sich alle Solothurnerinnen und Solothurner den 23. bis 25. Juni rot in den Kalender eintragen – jedoch mit einem fetten Fragezeichen hintendran. Das Datum verrät allerdings bereits etwas. Das neue Stadtfest könnte drei Tage dauern. Das Märetfescht fand jeweils nur am Freitag und Samstag statt.

Dass das neue Fest wirklich drei Tage dauere, sei noch nicht definitiv, sagt Schmid. Allerdings sei es sinnvoll, die aufgebaute Infrastruktur gleich über das ganze Wochenende zu nutzen. «Auch viele andere Stadtfeste handhaben dies so.» Angedacht ist zudem, dass das Fest wiederum jedes Jahr stattfindet. Doch auch dies ist noch nicht spruchreif.

Das Märetfescht war lange Zeit eine Tradition in Solothurn. Michel Lüthi

Vieles ist also noch offen. Unklar beispielsweise, was das Publikum genau an diesem Fest erwartet. «Die grobe Stossrichtung haben wir», sagt Schmid. «Es ist allerdings noch zu früh, diese auszubreiten.» Verraten kann der Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung, dass man daran ist, ein Fest zu konzipieren, das die Solothurner Vereine ins Zentrum rückt.

Die Idee eines neuen Stadtfests wird auch von der Stadt Solothurn befürwortet. Diese hat die Unterstützung zugesichert und zum Beispiel 3000 Franken für das neue Konzept gesprochen.

Parallel dazu laufen Vorbereitungen, wie eine neue Trägerschaft des Stadtfestes aussehen könnte. Denn fest steht: Die Stadt- und Gewerbevereinigung möchte dieses nicht alleine schultern.

