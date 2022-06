Gemeindeversammlung Solothurn: Motion wegen hohen Energiekosten

Gemeindeversammlung Solothurn Für ungültig erklärt: Dringliche Motion hatte gefordert, dass die Regio Energie Solothurn einen Rabatt auf die Energiepreise gewährt Die hohen Energiekosten würden sozial Schwächere hart treffen: Deswegen reichte ein früherer FDP-Kantonsrat eine dringliche Motion an der Gemeindeversammlung ein, die einen Rabatt forderte. Der Vorstoss wurde aber von der Stadtverwaltung für ungültig erklärt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Regio Energie Solothurn Hanspeter Bärtschi

Spannend wurde es erst ganz zum Schluss. Der frühere FDP-Kantonsrat Heinz Frey trat vor die Gemeindeversammlung, trug eine dringliche Motion vor. Der Auslöser: die letzte Rechnung, die er von der Regio Energie Solothurn in seinem Briefkasten vorfand. Als «schreckliches Erwachen» bezeichnete er diese. Seine sei etwa rund 60 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Das ginge nicht nur ihm so. Der Grund sei allen bekannt, sagte Frey, sprach damit den Krieg in der Ukraine und die damit steigenden Gaspreise an.

Sorgen macht er sich aber nicht um sich, sondern um die sozial Schwächeren. Die höheren Kosten würden über die Nebenkostenabrechnung den Mietern überwälzt «und treffen insbesondere sozial Schwächere übermässig hart», so Frey, der befürchtet, dass dadurch mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig werden.

Motion forderte, dass Regio Energie Rabatt gewährt

Sein Vorschlag: Die Gemeindeversammlung soll beschliessen, dass die Regio Energie den Energiebezügern einen namhaften Energiepreisrabatt auf der Jahresrechnung vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 zukommen lässt. «Dieser Rabatt geht zulasten der Reserven der Regio Energie Solothurn von über 100 Mio. Franken und der flüssigen Mittel von rund 100 Mio. Franken und beeinträchtigt nicht die Jahresrechnung», so Frey.

Die genaue Höhe des Rabattes solle der Gemeinderat festlegen, so die Forderung weiter. Frey hat ausgerechnet, dass ein Rabatt von etwa zehn Prozent aus den Erlösen aus Energie- und Wasserlieferungen rund 5,7 Mio. Franken betrüge «oder weniger als fünf Prozent der vorhandenen flüssigen Mittel». Er betonte zum Schluss: «Spare in der Zeit, so hast du in der Not. Die Not ist jetzt.» Zu ihrer Linderung seien die Reserven da. Bereits im Vorfeld der Versammlung war Frey gespannt, ob sein Vorschlag viele Unterstützer findet. Doch diese Frage blieb ungeklärt. Denn: Die Stadt erklärte die dringliche Motion für ungültig, dementsprechend wurde gar nicht darüber abgestimmt.

Stadtpräsident Stefanie Ingold bat nach der Wortmeldung Urs F. Meyer auf die Bühne, den Leiter des Rechts- und Personaldienstes der Stadt Solothurn. Es sei eine Frage der Kompetenz, führte er aus. Weder der Gemeindeversammlung noch dem Gemeinderat sei eine operative Funktion bei der Regio Energie zugedacht. Es sei also auch nicht möglich, einen Rabatt per Motion zu fordern. Wegen dieser mangelnden Zuständigkeit der Gemeindeversammlung sei die Motion ungültig.

«Ich bin kein Jurist, ich bin einfacher Ökonom», erwiderte Frey. Er forderte eine schriftliche Begründung an und kündigte an: «Ich werde mir dies noch genau anschauen.» Danach meldete sich ein weiterer Stimmbürger zu Wort, der das Vorgehen der Stadt kritisierte: Man erkläre den Vorstoss einfach für ungültig, anstatt den Wunsch aufzunehmen und nach einer Lösung zu suchen.

Seine letzte Versammlung als Stadtschreiber

Mit dieser Ausnahme verlief die Gemeindeversammlung wie zu erwarten war. Die Rechnung wurde problemlos genehmigt, inklusive der vorgeschlagenen Verwendung des Rechnungsüberschusses. Die Gemeindeversammlung trat auch auf die Gesamtsanierung der Schulanlage Fegetz ein. Somit wird über den dazu nötigen Ergänzungskredit von 15,35 Millionen Franken im September abgestimmt. Wieder zurück zum Schluss der Versammlung.

Nach der Diskussion über die Motion verabschiedete Stadtpräsidentin Stefanie Ingold Stadtschreiber Hansjörg Boll. Dieser übt seine Funktion seit 2004 aus. Die Gemeindeversammlung gestern war seine letzte als Stadtschreiber. Er geht per Ende August in Pension, arbeitet bis dahin noch seinen Nachfolger Urs Unterlerchner ein. Ingold bedankte sich bei Boll. Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Person eine derartige Vielfalt an Aufgaben bewältigen könne.

Dabei bezeichnete sie den bald pensionierten Stadtschreiber als Organisationstalent. «Im Dezember sitze ich bei Euch unten im Parterre», sagte Boll. Es ist zu hoffen, dass an jener Gemeindeversammlung mehr Stimmbürgerinnen und Stimmbürger anwesend sind. Am Dienstag waren es lediglich 83 und damit nicht einmal ein Prozent aller Stimmberechtigten, die in der Stadt wohnen.

