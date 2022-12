Die Gemeindeversammlung der Stadt Solothurn will weniger sparen

Gemeindeversammlung Der Kampf um den Schuljus: Die Solothurner Gemeindeversammlung will das Magazin der Schulen nicht wegsparen Sparen, das war das Stichwort an der Solothurner Gemeindeversammlung. Die Stimmberechtigten traten beim vorgeschlagenen Sparkurs aber wieder auf die Bremse. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.12.2022, 23.18 Uhr

Die Stadt Solothurn entscheidet über das Budget 2023. Judith Frei

Je voller der Saal an einer Gemeindeversammlung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Traktandum zu reden gibt. Mit 172 versammelten Stimmberechtigten – 64 Frauen und 108 Männer – bewahrheitete sich am Dienstagabend diese Faustregel. Nicht weiter erstaunlich, da es in der Budgetgemeindeversammlung darum ging, wo genau gespart werden soll.