Gemeinderatswahlen Was tun, wenn die besten Lieferanten von Stimmen abspringen Der Blick auf die Kandidaturlisten in der Stadt Solothurn zeigt, vor allem die FDP muss bei den kommenden Erneuerungswahlen des Gemeinderats gleich auf einige bewährte Kräfte verzichten. Fabio Vonarburg 11.03.2021, 05.00 Uhr

Die FDP der Stadt Solothurn steht vor einer Herausforderung. Wichtige Stimmenlieferanten treten nicht mehr zur Wiederwahl in den Gemeinderat an. Kurt Fluri und Beat Käch (v.l.), hier bei einer Sitzbank-Einweihung. (20. Oktober 2020) Hanspeter Bärtschi

Die Aufgabe für die FDP der Stadt Solothurn ist nicht ohne: Müssen sie bei den kommenden Erneuerungswahlen des Gemeinderats gleich drei ihrer besten fünf Stimmenlieferanten ersetzen. Die Sprache ist von Kurt Fluri (Bester Stimmenlieferant 2017), Marco Lupi (am drittmeisten Stimmen) sowie Beat Käch (auf Platz 5). In Zahlen ausgedrückt: Es gilt, 6028 Stimmen auszugleichen. So viele Stimmen waren es zumindest 2017, die die drei, die allesamt nicht erneut für den Gemeinderat kandidieren, geholt haben. Was sagt der Ortsparteipräsident zu dieser Herkulesaufgabe?