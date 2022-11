Solothurner Gemeinderat beschliesst Eröffnung von mehr Klassen

Gemeinderat Zum ersten Mal über 800 Schülerinnen und Schüler in der Stadt Solothurn Im Gemeinderat wurde über die Schulraumplanung diskutieren. Dabei wurde die Eröffnung zusätzlichen Klassen zugestimmt. Judith Frei Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Blick in das neue Vorstadt-Schulhaus. Carole Lauener

Mit wie vielen Kinder kann in den nächsten Jahren gerechnet werden? Diese Frage stellt sich Schuldirektorin Irène Schori jedes Jahr, wenn es um die Schulraumplanung geht. Blickt man in das nächste Schuljahr, wird ein Anstieg von 772 auf 810 Kinder verzeichnet, zum ersten Mal wird also die 800er-Marke geknackt.