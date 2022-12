Gemeinderat Wie Biodiversität in privaten Gärten in Solothurn fördern? Die Idee von finanziellen Anreizen stiess auf grosse Ablehnung Der Gemeinderat erklärte eine Motion der Grünen für erheblich. Damit wird nun ein Konzept erarbeitet, wie die Bevölkerung sensibilisiert werden kann, einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität zu leisten. Eine Idee aus der Verwaltung wurde hingegen nicht goutiert. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 15.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Private Grundeigentümer sollen mit ihren Gärten für viel Biodiversität beitragen. Symbolbild / Bruno Kissling

Wenn eine Faust auf das Auge zurast, weicht man sofort aus. Kommt diese allerdings langsam auf einen zu, lässt man sich mehr Zeit, verpasst allenfalls in der Folge trotzdem den Moment, um rechtzeitig auszuweichen.

Laura Gantenbein (Grüne) versuchte an der Gemeinderatssitzung mit einer bildlichen Sprache aufzuzeigen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um die Biodiversität im Siedlungsraum zu fördern. «Das Sterben der Arten passiert schleichend», warnte Gantenbein.

«Der Mensch ist ein grosser Teil des Problems, kann aber auch Teil der Lösung sein.»

Als Schritt in diese Richtung forderte sie in einer Motion, dass das Stadtpräsidium beauftragt wird, ein Konzept zu erarbeiten. Darin soll aufgezeigt werden, wie die Bevölkerung dazu sensibilisiert werden soll, einen Beitrag zur Förderung hochwertiger Grünräume und der Biodiversität im Siedlungsraum zu leisten. Beispiele von Aktionen in anderen Gemeinden gebe es genug.

Die Motion sprach sich dabei explizit gegen neue Regelungen aus, welche die Gestaltung von privaten Grundstücken einschränken. Solche seien eher unerwünscht, heisst es im Vorstoss und auch der Vollzug und die Kontrolle solcher Regelungen sei oft nur ungenügend möglich.

Idee von finanziellen Anreizen schreckte ab

Dieser Vorstoss aus der Fraktion der Grünen stiess im Gemeinderat auf viel Sympathie und wurde letztlich mit grosser Mehrheit als erheblich erklärt. Dass er dennoch für Diskussionen sorgte, lag an der Stellungnahme des Stadtpräsidiums. Darin zeigte sich: Die Stadtverwaltung dachte sogar einen Schritt weiter als die Motionäre und erschreckte damit einige im Gemeinderat.

Die Motion habe richtig erkannt, dass es bei den privaten Grundeigentümern ein riesiges Potenzial gebe, schreibt das Stadtpräsidium und kam dann zum Punkt, der nicht überall gut ankam. Eine reine Informationsvermittlung würde jedoch zu wenig Wirkung erzielen, so das Stadtpräsidium. Damit das Konzept die grösstmögliche Wirkung entfalten könne, sollten finanzielle Anreize geprüft werden.

«Sei dies durch die direkte finanzielle Unterstützung von Massnahmen wie auch durch einen Beitrag an eine Grundberatung durch Spezialisten.»

Die Idee mit finanziellen Anreizen, die weiterging als die Forderung der Motion, löste im Gemeinderat eine Abwehrhaltung aus. «Die FDP hat Mühe mit den finanziellen Anreizen, ich selber auch», sagte Heinz Flück von den Grünen. Und fügte an, dass der letzte Satz der Stellungnahme des Stadtpräsidiums sich wie eine Drohung lese. Dieser lautet: «Das Stadtbauamt würde bei der Erarbeitung des Konzeptes aufzeigen, welche finanziellen Aufwände dabei zu erwarten wären.»

Stadtschreiber Urs Unterlerchner beschwichtigte die Mitglieder des Gemeinderats, wies darauf hin, dass über den Motionstext abgestimmt wird und nicht über den Inhalt der Antwort des Stadtpräsidiums. Zudem würden die Voten aus dem Gemeinderat bei der Erarbeitung des Konzeptes entsprechend berücksichtigt. Heisst: Von finanziellen Anreizen wird darin wohl kaum etwas zu lesen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen