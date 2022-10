Weniger Widerstand «Es war ein langes Geschäft»: Solothurns Parkplatzreglement biegt auf die Zielgerade ein Der Gemeinderat heisst die Teilrevision gut. Damit kommt das Geschäft nach der Bruchlandung 2020 wieder vor die Gemeindeversammlung. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Parkplätze waren im Gemeinderat das grosse Thema. (Symbolbild) Tom Ulrich

Würde für die Stadt Solothurn das Wort des Jahrzehnts gesucht, so hätte «Parkplatzreglement» durchaus Chancen auf eine Spitzenplatzierung. Das politische Geschäft gibt in Solothurn seit einigen Jahren zu reden, kommt aber einfach nicht zu einem Abschluss.

Da der Gemeinderat am Dienstagabend der Teilrevision zugestimmt hat, kommt das Reglement zum zweiten Mal vor die Gemeindeversammlung – und somit vielleicht doch noch zu einem Ende. Dass der Entscheid einstimmig war, ist ein Indiz dafür, dass das Geschäft es dieses Mal in der Gemeindeversammlung einfacher haben und nicht auf so grossen Widerstand stossen könnte wie 2020, als die Gemeindeversammlung nicht einmal auf das Geschäft eingetreten war.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

«Es war ein langes Geschäft», wandte sich Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (SP) an den Gemeinderat und fügte an, dass der deutliche Entscheid ein wichtiges Signal sei. Beim Parkplatzreglement geht es um die privaten Parkplätze. So ist eine wichtige Absicht der Teilrevision, dass künftig parkplatzfreie oder -reduzierte Überbauungen möglich sind, ohne dass Ersatzabgaben bezahlt werden müssen.

Geschäft geht in eine Zusatzrunde

Noch mehr zu reden gab im Anschluss das Parkraumkonzept, das im Gegensatz zum Parkplatzreglement die öffentlichen Parkplätze regelt. Dieses wurde dem Gemeinderat lediglich als Zwischenbericht vorgelegt und ist noch nicht spruchreif. Debattiert wurde der Inhalt dennoch intensiv. Dabei zeigte sich, dass es die unterschiedlichsten Ansichten zu Parkplätzen gibt.

Das Stadtbauamt hatte beim Gemeinderat beantragt, dass der Entwurf des überarbeiteten Dokumentes – das den Namen P-22 trägt – bereits diesen November in die öffentliche Mitwirkung geht. Doch dies geht dem Gemeinderat zu schnell, wie sich bald herausstellte. So entschied sich der Gemeinderat für eine kleine Zusatzrunde, auch um eine grössere zu verhindern. Es solle nicht wieder herauskommen wie beim Parkplatzreglement, hiess es etwa aus den Reihen der FDP.

Somit geht das Geschäft noch einmal durch den Umwelt- und Bauausschuss und anschliessend durch den Gemeinderat. Das Ziel der Zusatzrunde: Der Gemeinderat will es nicht nur der Verwaltung überlassen, mit welchen Fragen man in die öffentliche Mitwirkung geht.

Weiter beschloss der Gemeinderat, drei veraltete – re­spektive überholte – Erlasse aufzuheben, und stimmte zu, dass Solothurner Schulkinder in Zuchwil Keyboard lernen dürfen; mangels Angebot in der Stadt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen