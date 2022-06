Solothurn: Regionales Holz soll für die Fernwärme genutzt werden

Gemeinderat Solothurn «Wood-Waste» verhindern: Politiker schlagen vor, regionales Holz für die Fernwärme zu nutzen Die Politiker verschiedener Fraktionen nehmen bei ihrem Vorschlag Bezug auf den Forst der Bürgergemeinde. Dieser habe eine Unmenge an Holz zur Verfügung, welche energetisch genutzt werden könnten. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 20.06.2022, 18.07 Uhr

Holz der Bürgergemeinde für die Fernwärme nutzen? Eine Frage, die am Dienstag im Gemeinderat Solothurn diskutiert wird. Symbolbild/Hanspeter Bärtschi

Eine gängige Praxis bezeichnen die Initianten des Vorstosses als absurd und möchten zumindest, dass dies zumindest in Solothurn nicht so gehandhabt wird. Dabei geht es um die Fernwärme: «Es ist vermehrt festzustellen, dass grössere Holzheizungen (Fernwärmeverbünde) erstellt werden und nach Inbetriebnahme wird bei der Holzbeschaffung null Wert auf die Transportdistanzen gelegt», heisst im interfraktionellem Postulat (CVP/GLP, SP und Grüne), das an der Gemeinderatssitzung vom Dienstag behandelt wird.

So sei es heute durchaus üblich, dass Holz aus dem Kanton Jura im Kanton Graubünden verbrannt wird. «Dieser Umstand ist ein Absurdum, erst recht, wenn behauptet wird, dass Holz ein CO 2 -neutraler Brennstoff ist», heisst es weiter.

Holz der Bürgergemeinde nutzen

In Bezug auf Solothurn denken die Erstunterzeichnenden Claudio Hug (GLP) und Matthias Anderegg (SP) dabei an die Bürgergemeinde Solothurn. Gemäss deren Bereichsleiter Forst habe diese eine Unmenge an Holz zur Verfügung, welche einer energetischen Verwendung zugeführt werden könnte. Als die beiden den Vorstoss im Februar 2021 verfasst haben, lag in den Waldungen der Bürgergemeinde 5000 Festmeter Energieholz mit einer kalkulatorischen Leistung von 11'200 MWh. Die Postulanten rechnen vor, dass dies einem jährlichen Energiebedarf von rund 1900 gut gedämmten Einfamilienhäusern entspricht.

Dieses Holz stamme etwa vom Sturm Burglind oder aus Sicherheitsholzschlägen, wie sie etwa auf der Kante der Verenaschlucht ausgeführt wurden. «In Solothurn (und Umgebung) ist Wood-Waste ein latentes Thema, das durch den steten Wegfall einheimischer Verarbeitungskapazitäten immer vordringlicher wird.»

So fordern die Postulanten, dass Vorschläge erarbeitet werden, wie Holz aus der Region im Rahmen der Fernwärmeversorgung nutzbar gemacht werden könne. Dabei sei auch zu prüfen, ob die neu zu erstellenden Fernwärme-Hubs mit Schnitzelholz-Wärmeerzeugungsanlagen ausgestattet werden können, «die mit Holz aus der Region betrieben werden».

Überprüfung wurde bereits vorgenommen

Das Stadtpräsidium hat mit der Regio Energie Solothurn Rücksprache gehalten und sieht keinen unmittelbaren Handlungsbedarf respektive hält fest, dass die Forderungen bereits erfüllt sind. Deswegen empfiehlt das Stadtpräsidium das Postulat als erheblich zu erklären und als erledigt abzuschreiben.

Zum einen sei im bestehenden Hybridwerk in Zuchwil die Erweiterung mit Holz konzeptionell vorbereitet, zum anderen verfolge der Energie-Hub Rossallmend dasselbe Konzept wie das Werk in Zuchwil. Heisst: Auch da ist eine Holzlösung vorgesehen.

Das Stadtpräsidium betont aber, dass die Fernwärme der Stadt Solothurn die nächsten zehn Jahre von der Kebag gedeckt werden kann. «Aus diesem Grund ist es momentan nicht zweckmässig, die konzeptionell vorgesehenen Ergänzungen mit Holzfeuerungen/Holzvergasern vorzeitig und übereilt einzusetzen.»

Zudem würde noch ein weiterer Faktor für die hauptsächliche Speisung des Fernwärmenetzes durch die Kebag AG sprechen, schreibt das Stadtpräsidium und nimmt Bezug auf eine im Vorstoss erwähnte Zahl: die Leistung von 11’200 MWh des Energieholzes der Bürgergemeinde. Die gelieferte Wärme im Jahr 2020 habe das sechsfache davon betragen, schreibt das Stadtpräsidium und stimmt den Postulanten zu, dass es energietechnisch nicht vertretbar sei, bei der Holzbeschaffung keine Rücksicht auf die Transportdistanzen zu nehmen.

Und betont: «Allgemein ist durch die doch begrenzte regionale Verfügbarkeit von Energieholz die Wärmeerzeugung mit Holz vor allem dort zu priorisieren, wo keine anderen ökologisch sinnvollen Energiequellen zur Verfügung stehen.»

