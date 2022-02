Solothurn: Neue Leitung der SP-Fraktion im Gemeinderat

Gemeinderat Solothurn Matthias Anderegg gibt Präsidium der SP-Fraktion ab, Angela Petiti und Annina Helmy übernehmen Die SP-Fraktion im Solothurner Gemeinderat erhält eine neue Leitung. 07.02.2022, 17.43 Uhr

Matthias Anderegg gibt nach neun Jahren das Präsidium der SP Fraktion im Gemeinderat ab. Zvg

Mit Bedauern nehme man den Rücktritt von Matthias Anderegg als Fraktionspräsident zur Kenntnis, schreibt die SP Stadt Solothurn in einer Medienmitteilung. Neun Jahre hat er dieses Amt ausgeübt. «Er hat wichtige Akzente in der Fraktion und im Gemeinderat gesetzt und so der ganzen SP Stadt Solothurn gedient.»