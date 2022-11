Das sagt der Solothurner Gemeinderat zur Motion Koschmann

Gemeinderat Solothurn Entwicklung Weitblick: Wenn die «Roten» grüner als die «Grünen» sind Der Gemeinderat diskutierte über die Motion von Alt-Gemeinderat Klaus Koschmann (SP). Diese Motion fordert, dass nur CO 2 -neutrale Gebäude auf dem Weitblick-Areal gebaut werden können. So fiel die Diskussion im Rat aus. Judith Frei Jetzt kommentieren 16.11.2022, 18.28 Uhr

Die Sanierung des Solothurner Stadtmists hat begonnen. Hans Peter Schläfli

Zu extrem oder eben gerade richtig? Diese Frage diskutierte der Gemeinderat am Dienstag in Zusammenhang mit einer Motion, die Klaus Koschmann an der Gemeindeversammlung im Sommer eingereicht hat.

Die Forderung: Im Weitblick-Areal soll von Beginn auf 2050-kompatible Überbauungen gesetzt werden.

«Wir stehen vor einer der grössten Krisen, die diese Welt zu meistern hat», sagte Annina Helmy (SP) in ihrer flammenden Verteidigung der Motion. Es gehe darum, Massnahmen gegen den ungebremsten Klimawandel zu ergreifen, und der Vorschlag des Alt-Gemeinderats und Parteikollege Karl Koschmann ziele in die richtige Richtung. Sie fragte in die Runde:

SP-Gemeinderätin Annina Helmy. Zvg

«Das Projekt Weitblick ist ein Generationenprojekt. Es ist eine einfache Frage: Wollen wir, wenn wir Land im Baurecht abgeben, dass so gebaut wird, dass es mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel ist?»

Wirtschaftliche Überlegungen liess sie nicht gelten. Die Kosten, die der ungebremste Klimawandel verursache, würden diese sowieso übersteigen. Der heutige Plan, nämlich den Weitblick an das Fernwärmenetz anzuschliessen, genüge nicht. «Fernwärme ist nur auf dem Papier klimaneutral», erklärte sie. Das Verbrennen von Abfall belaste die Umwelt ja auch. Man habe jetzt die Chance, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das schweizweit ein Vorbild werden könne.

Ausgerechnet aus der Fraktion der Grünen gab es zu dieser leidenschaftlichen Stellungnahme abwiegelnde Worte. Christian Riggenbach meinte:

Gemeinderat Christian Riggenbach. (Grüne) Michel Lüthi

«Die Motion geht mir deutlich zu weit.»

Was für das Gebiet bis anhin vorgesehen sei, genüge. Sei es den vorgegebenen Minergiestandard oder die Fernwärme. «Mir ist es lieber, wird der Abfall, den ich nicht vermeiden kann, in Energie umgewandelt», kommentierte er Helmys Kritik an der Fernwärme.

«Wir haben gewisse Sympathien für das Anliegen», sagte Markus Jäggi im Namen der FDP-Fraktion. Trotzdem spreche sich seine Fraktion dagegen aus.

Man habe sich vor Jahren entschieden, dass in Solothurn die fossilen Brennstoffe durch die Fernwärme ersetzt werde. In diese Strategie sei viel Geld investiert worden. Ausserdem befürchtete Jäggi, dass so viele Vorgaben potenzielle Eigentümer abschrecken könnten und so sich dieses Gebiet nicht weiterentwickeln würde.

Gemeinderat Reto Stampfli (FDP). Michel Lüthi

Reto Stampfli (Mitte) sprach gar vor einem Paradigmenwechsel, der hier angestrebt werde. Man sei aber schon auf einem guten Weg, was die Entwicklung dieses Gebiets angehe.

So vermochte auch der vehemente Appell von Annina Helmy den Gemeinderat für diese Motion nicht zu überzeugen. Lediglich fünf Mitglieder stimmten mit Ja, 22 Mitglieder waren dagegen bei zwei Enthaltungen. Somit wird der Gemeindeversammlung empfohlen, die Motion von Klaus Koschmann als nicht erheblich zu erklären.

