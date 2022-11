Der Gemeinderat Solothurn beschliesst Budget-Kürzungen

Gemeinderat Schuljus-Ade oder wenn sparen weh tut: Das streicht der Gemeinderat aus dem Budget Auf Solothurn kommen hohe Investitionen zu. Angesichts der finanziellen Situation traf der Gemeinderat schmerzhafte Entscheide. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Das Informationsblatt der Stadtschulen ist bald Geschichte. Zvg

Es war nicht das Wort zum Sonntag, sondern das Wort zum Budget: Bevor Stadtpräsidentin Stefanie Ingold den Ring freigab für etliche Kürzungsanträge und die emotionale Debatte darüber, sprach sie ein paar einleitende Worte: «Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Dass dies auf die Dauer nicht gut geht, ist uns allen klar.»

Wichtig sei aber, nicht in Panik zu verfallen und umsichtig zu handeln. «Schnellschüsse bringen nichts», so die Stadtpräsidentin.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

Zur Debatte standen vor allem die Anträge, welche der Finanz- und Wirtschaftsausschuss dem Gemeinderat beantragt hat. Deren Präsident, Pascal Walter (Mitte), sagte:

«Wir haben versucht Themen aufzugreifen, die nicht gerade die ganze Stadt umkrempeln. Dennoch hat es Sparvorschläge drin, die einschneidend sind.»

Pascal Walter (die Mitte). Zvg

Ähnlich äusserten sich auch andere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Man komme nicht darum herum, auch dort anzusetzen, wo es weh tut, sagte etwa Charlie Schmid (FDP). Angesichts der finanziellen Situation komme man nicht darum herum, so das Credo aller Fraktionen.

Charlie Schmid (FDP). Michel Lüthi

Dass dies nicht nur leere Worte waren, zeigte sich etwa beim Schuljus, dem Magazin, welches die Stadtschulen zwei Mal im Jahr herausgeben. Der Ausschuss hatte beantragt, dieses Magazin zu streichen und damit 42'000 Franken zu sparen.

Eine durchaus unbeliebte Massnahme: Mehrere Lehrpersonen waren im Saal, um zu signalisieren, dass sie dies nicht goutieren. Und die Schuldirektorin hielt eine Liebeserklärung an das Heft, bat den Gemeinderat, im Namen aller Mitarbeitenden, davon abzusehen. Der Schuljus zeige, dass die Stadt Wert lege auf Bildung und Kultur. Zudem verbinde das Heft die Stadtschulen untereinander und sei wichtig für die Kommunikation. Schori:

«Es kann nicht sein, dass in einer schnellen Aktion ausgelöscht wird, was über Jahre gewachsen ist.»

Erfolglos. Mit 25-Ja zu 3-Nein und einer Enthaltung wurde der Antrag gutgeheissen. Der Entscheid sei unpopulär, sagte Pascal Walter, um hinzuzufügen:

«Sparen ist immer unpopulär.»

Viel enger könne man den Gürtel nicht mehr schnallen Den Sparwillen des Gemeinderats bekamen auch andere zu spüren, wie der Flughafen Grenchen, der 2023 nun keinen finanziellen Beitrag erhält, oder auch das Naturmuseum, dem man einen Beitrag für eine geplante Sonderausstellung aus dem Budget strich. Zudem wird die Kreuzenstrasse im kommenden Jahr nicht asphaltiert.

Kommt bald eine Steuererhöhung?

Franziska Roth (SP) Zvg

Man ist sich also einig. Man muss den Gürtel enger schnallen. Laut Franziska Roth (SP) geht es aber nicht mehr lange in diese Richtung weiter, ohne dass Solothurn blau wird. Wenn es so weitergehe, werde eine Steuererhöhung zum Thema, sagte sie.

Claudio Hug (GLP). zvg

Dieses Wort nahm auch Claudio Hug (GLP) in den Mund. Die Finanzlage sei himmeltraurig, sagte er. «Wir hoffen, dass wir um eine Steuererhöhung herumkommen. Derzeit sieht es aber überhaupt nicht so aus.» Doch genau deswegen seien die Sparbemühungen so wichtig. «Dass man sieht, dass alles versucht wurde.» Und man sie nicht leichtfertig in Kauf nehme.

Der Grund für die finanziellen Sorgen der Stadt Solothurn sind die hohen Investitionen. Alleine 2023 sind solche in der Höhe von über 30 Millionen Franken geplant. «Der höchste Betrag, den es je gegeben hat», so Charlie Schmid. Ein Brocken, der für eine Stadt wie Solothurn fast nicht zu stemmen sei.

Dank dem hohen Nettovermögen (71 Millionen Franken per Ende 2021) ist die Ausgangslage aber gemäss Finanzverwalter Reto Notter immer noch gut. Doch auch er blickt besorgt in die Zukunft. Bereits 2025 ist dieses aufgebraucht. Heisst wohl: Es kommen weitere Sparrunden auf Solothurn zu. Oder eben: irgendwann eine Erhöhung des Steuerfusses.

