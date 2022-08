Personeller Wechsel im Solothurner Gemeindart

Stadt Solothurn Personelle Wechsel im Solothurner Gemeinderat: Zwei Schwergewichte verabschieden sich Nicht nur für einige Gemeinderäte war es die letzte Sitzung, sondern auch für ein Verwaltungsmitglied. Gleichzeitig tauchte ein bekannter Name auf: Kurt Fluri. Judith Frei 24.08.2022, 17.37 Uhr

Matthias Anderegg, Gemeinderat und Kantonsrat SP Solothurn, Präsident Genossenschaft Baseltor. Remo Zehnder

An der letzten Gemeinderatssitzung haben sich gerade zwei Schwergewichte verabschiedet. Vor 23 Jahren hat sich Matthias Anderegg (SP) in der Sportkommission zum ersten Mal in der lokalen Politik mitgemischt. Jetzt ist es genug: Aus beruflichen Gründen tritt er aus dem Gemeinderat aus. Neu wird Philipp Jenni auf seinem Platz sitzen.