Der Mehrzweckraum bei der Schulanlage Wildbach wird ausgebaut

Gemeinderat Mehrzweckraum bei der Schulanlage Wildbach: Total überflüssig oder dringend nötig? Schon vor einem Jahr stellten die Grünen den Antrag im Gemeinderat, dass der Mehrzwecksaal unter der Turnhalle der Schulanlage Wildbach auch saniert wird. Der Antrag wurde abgelehnt. Die Schuldirektorin, Irène Schori, beantragte ein Rückkommen. Das hat nun der Gemeinderat beschlossen. 16.11.2022

Einblick in die Baustelle beim Schulhaus Wildbach. Hanspeter Bärtschi

Es ginge darum, vorausschauend zu denken, sagte Irène Schori zum gestellten Rückkommensantrag. Es geht um den Ausbau des Mehrzweckraums, der unter der Turnhalle der Schulanlage Wildbach liegt. Dieser Raum wurde von der Gesamtsanierung der Schulanlage ausgeschlossen.

Auch der Antrag der Grünen im Gemeinderat im Frühjahr 2021 konnte das nicht ändern. Die Begründung war damals: Der Raum wird vom Verein Weststadt Gym genutzt, auch der FC Blustavia brauche dessen Geräte regelmässig. Der Raum werde also regelmässiger genutzt, wenn die Sportvereine dort trainieren, als wenn er von der Schule gebraucht wird. Jetzt habe sich die Ausgangslage geändert, erklärte die Schuldirektorin.

Irène Schori, Schuldirektorin im Gespräch. Hanspeter Bärtschi (9. Juli 2019)

Jetzt wird der Raum nicht mehr vom Verein genutzt, der Mietvertrag wurde im Sommer gekündigt. Auch habe es sich gezeigt, dass es im Schulhaus Wildbach einen nachweislichen Bedarf nach mehr Raum gebe.

Momentan seien die Arbeiten im Schulhaus im Gange, der Zeitpunkt gut, auch diesen Raum in die Sanierung zu integrieren. Kostenpunkt: 250'000 Franken. Die Argumente der Schuldirektorin konnte den Bildungs- und Sozialausschuss, die SP sowie die Grünen überzeugen. Corinne Widmer (SP) dazu:

«Ein 120 m2 grossen Raum brachliegen zu lassen, ist nicht vertretbar. Der Raum kann auch von Vereinen genutzt werden.»

Auch Claudio Hug (GLP) ist überzeugt, dass trotz der herausfordernden finanziellen Situation der Stadt, es sinnvoll sei, den Raum auszubauen.

Das sahen die Freisinnigen nicht so. «Für was wird dieser Raum saniert? Gibt es ein Konzept, wie der Raum genutzt werden sollte?», fragte Christian Herzog (FDP) für seine Fraktion. Es scheine so, dass der Bedarf nicht akut sei. Marianne Wyss von der SVP sagt dazu:

«Es gibt keinen dringenden Handlungsbedarf und keinen Plan, wie er genützt werden kann. Die Sanierung ist total überflüssig.»

Jörg Aebischer (FDP) doppelte nach. Es sei nicht ersichtlich, wieso der Raum gebraucht werde. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss sei bemüht, ein gutes Budget aufzustellen, und jetzt werfe man diese Arbeit aus dem Fenster. «Wir müssen halt in den finanziell sauren Apfel beissen», meinte Franziska Rot (SP) dazu.

Für die Schuldirektorin besteht klar ein akuter Bedarf. Der Raum könne für klassenübergreifende Anlässe gebraucht werden – Elternabende, Musikstunden und vieles mehr. Mit 17 Ja- zu 11 Nein-Stimmen und bei einer Enthaltung nahm der Gemeinderat den Antrag an.

