Regio Energie Solothurn hat nun eine Eignerstrategie

Solothurn Gemeinderat verabschiedet Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn: Die Gewinnbeteiligung weckt Begehren An der Sitzung des Gemeinderats war der vorliegende Entwurf bis auf ein Detail unbestritten. Nun geht es bereits um die Verwendung der Gelder. 24.08.2022

Regio Energie Solothurn

Die Eignerstrategie für die Regio Energie Solothurn ist ein Kompromiss, über den alle glücklich sind. So gab der Inhalt des Dokuments kaum mehr zu reden. Nur in einem Punkt war sich der Gemeinderat gestern Abend uneins. Wer soll die Eignerstrategie mindestens alle vier Jahre auf Vollständigkeit und Aktualität überprüfen und, falls nötig, Anpassungen beantragen?

Im Entwurf wurde der GRK diese Rolle zugesprochen. Auf Antrag von Claudio Hug (CVP/GLP-Fraktion) wurde dieser Passus aber geändert und die überprüfende Rolle wurde dem Gemeinderat zugeteilt. Die Regio Energie Solothurn gehöre zu hundert Prozent der Stadt und sei kein Nebenschauplatz, so SP-Gemeinderätin Franziska Roth. «Hier müssen wir als Exekutive die Verantwortung tragen.» Anderer Meinung war die FDP: «Dann können wir ja alle Ausschüsse aufheben», sagte Gemeinderat Markus Schüpbach. Für etwas habe man diese, müsse sie einsetzen und ihnen auch Verantwortung geben.

Mit 17 Ja-, 12-Nein-Stimmen und bei einer Enthaltung fand der Antrag von Claudio Hug eine Mehrheit, womit die Überprüfung künftig in den Händen des Gemeinderats liegt. Anschliessend genehmigte der Gemeinderat einstimmig die neue Eignerstrategie, die damit per sofort in Kraft tritt. In dieser sind nebst gesellschaftlichen, ökologischen und energiepolitischen Vorgaben auch wirtschaftliche formuliert. Etwa, dass die Regio Energie Solothurn künftig in der Regel 25 Prozent ihres Jahresgewinns an die Stadt ausschütten soll.

So war viel spannender als die Debatte, welche Begehrlichkeiten die neu festgelegte Gewinnabgabe weckte. Sowohl die FDP, wie auch die Grünen haben dazu an der Gemeinderatssitzung je einen Vorstoss eingereicht. Diese werden aber erst in einer kommenden Sitzungen diskutiert.

FDP will alle Haushalte der Stadt finanziell entlasten

Die FDP hat im Sinn, die Haushalte in der Stadt Solothurn zu entlasten. «Für das Jahr 2023 ist mit stark steigenden Energiekosten zu rechnen», begründet dies die Fraktion in ihrem Postulat mit Erstunterzeichner Markus Jäggi. Die Idee: Die Stadt könnte einmalig – ganz oder zumindest teilweise – auf die Konzessionsgebühr verzichten, die sie jährlich von der Regio Energie Solothurn erhebt. Ob das möglich ist, soll das Stadtpräsidium prüfen. Denn der Verzicht würde zu einer direkten Entlastung der Privathaushalte führen, so die FDP. Dazu muss man wissen, dass die Konzessionsabgabe an die Verbrauchern weiterverrechnet werden.

Die FDP ist überzeugt, dass durch die neu zu erwartenden höheren Einnahmen aus Steuern und Gewinnabgabe von Seiten der Regio Energie dies keinen negativen Einfluss auf die Jahresrechnung der Stadt Solothurn hätte. «Dies wäre ein Zeichen der Solidarität der Stadt gegenüber ihren Einwohnern», wird im Postulat festgehalten. Die FDP betont zudem: «Eine solche Massnahme würde aber allfällige Bemühungen der Regio Energie Solothurn zur Entlastung ihrer Kunden nicht ersetzen.»

Grüne wollen Gelder für bestimmten Zweck nutzen

Die Grüne Fraktion hat ihrerseits auch eine Motion eingereicht. Diese fordert, dass die Stadt Solothurn die Gewinnbeteiligung an der Regio Energie Solothurn für einen bestimmen Zweck verwendet. Und zwar «zur beschleunigten Dekarbonisierung der eigenen Aktivitäten sowie für Massnahmen zur Milderung der Folgen des Klimawandels», wie im Vorstoss mit Erstunterzeichner Christian Riggenbach zu lesen ist.

Die Erlöse der Regio Energie aus den Energielieferungen würden zur Zeit hauptsächlich aus dem Verkauf fossiler Energieträger resultieren, wird begründet. «Dieses Geld hat einen sehr grossen ökologischen Fussabdruck und wurde mit einer nicht unwesentlichen Treibhausgasemission erwirtschaftet.»

Die Regio Energie investiere sehr stark in erneuerbare und sekundäre Energien. Die Grünen sind überzeugt, dass diese Investitionen durch die künftige Gewinnabgabe kleiner werden. Die Motion soll diese mögliche Folge abschwächen, in dem die Stadt das erhaltene Geld in den Ersatz oder Minderverbrauch von fossilen Energieträgern investiert sowie in Projekte, die zur Milderung der Folgen des Klimawandels beitragen.

