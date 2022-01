Der Solothurner Gemeinderat will parkplatzfreien Klosterplatz

Gemeinderat Solothurn Der Gemeinderat hat entschieden: Die letzte Parkplatz-Bastion ist gefallen Auf dem Klosterplatz in der Altstadt wird man in Zukunft nicht mehr parkieren können. Judith Frei 19.01.2022, 05.00 Uhr

Alte Postkarten, die den Klosterplatz zeigen. Hier eine Karte aus dem Jahre 1914. Zvg/Zentralbibliothek Solothurn

Die Parkplätze auf dem Klosterplatz bewahren oder Platz für Neues schaffen, das ist eine Frage, mit der sich der Solothurner Gemeinderat schon mehrfach beschäftigt hatte. Zuletzt wurde 2013 darüber debattiert. Damals war der SP-Vorstoss, der eine Aufhebung der bewirtschafteten Parkplätze forderte, hauchdünn abgelehnt worden.

Anders gestern Abend: Die SP-Motion, die eine Aufhebung der Parkplätze für Autos und Motorräder will, wurde vom Gemeinderat mit 16 zu 14 Stimmen angenommen.

Das Zünglein an der Waage für diesen Entschied war die GLP, die für die Motion stimmte. «Wir müssen in die Zukunft schauen und diese gestalten», erklärte ihr Sprecher Claude Pahut. Aber: Der Vorstoss müsse noch präzisiert werden, die Anwohner und das Gewerbe seien in die Umsetzung miteinzubeziehen.

Die CVP, die normalerweise mit der GLP zusammenarbeitet, hatte es aber nicht so pressant. Reto Stampfli räumte ein, dass es ein Platz mit viel Potenzial sei, man sei offen für eine Umgestaltung. Doch: Angesichts der Finanzlage der Stadt müsse nicht sofort etwas passieren.

Wie sieht der Platz in Zukunft aus?

Wolfgang Wagmann, Ersatzgemeinderat (FDP) Hanspeter Baertschi

Für die FDP-Fraktion hingegen stand fest: «Das ist der Prüfstein für die Machbarkeit von weiteren Parkplatzaufhebungen», wie ihr Sprecher Wolfgang Wagmann meinte. Die Parkplätze seien existenziell für das Gewerbe, und man dürfe auch nicht die Anwohner vergessen: Der Klosterplatz sei jetzt eine relativ ruhige Oase. Es sei sogar möglich, dass es ohne Parkplätze dort lauter werde. Man dürfe zudem nicht vergessen, dass viele Besucher des Stadttheaters auf nahe Parkplätze angewiesen seien. Und auch die Parkgebühr sei eine wichtige Einnahmequelle. Wagmann befürchtete:

«Wenn wir diese Parkplätze abschaffen, dann gibt es beim Klosterplatz ein jahrelanges Ödnis. Der Platz in dieser Form nützt vielen Leuten und schadet kaum jemandem»

Das sah Matthias Anderegg (SP) nicht so. Er gehört zu den Erstunterzeichnenden des Vorstosses und war überzeugt: Dieser Entscheid ist überfällig. Der Architekt sagt:

«Aus städtebaulicher Sicht ist es eine Schande, diesen Ort als Parkplatz zu verschwenden»

Matthias Anderegg, Gemeinderat (SP) Zvg

Es sei im Übrigen nicht erwiesen, dass es eine Korrelation zwischen dem Abbau von Parkplätzen und dem Umsatzrückgang bei Läden gibt, wie eine Studie zeige. Durch die Aufhebung werde eine Belebung erfolgen, und dadurch gebe es mehr Laufkundschaft. «Es gibt nur Vorteile», so Anderegg.

Wie genau der Platz in Zukunft aussehen wird, das steht noch nicht fest. Dem Stadtpräsidium ist es ein Anliegen, dass die Betroffenen – nicht nur die Anwohnenden und Gewerbetreibende, sondern auch beispielsweise das Publikum des Stadttheaters – in die Umsetzung miteinbezogen werden.