Solothurner Gemeinderat sagt ja zu Skaterpark und Kraftplatz

Gemeinderat Neuer Anlauf für den Skaterplatz: Diesmal will es Solothurn richtig machen In der Stadt fehlt es an einem Platz für die Skater. Nun will der Gemeinderat mit den Betroffenen zusammen ein Konzept ausarbeiten. Der Bedarf eines Kraftplatzes war umstrittener. Judith Frei Jetzt kommentieren 14.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roman von Burg, Vereinsmitglied von SkateSo Hanspeter Bärtschi

Sie sind sichtbar in der Stadt. Oft sind die Skaterinnen und Skater am Kreuzackerplatz anzutreffen, obwohl sie dort höchstens geduldet sind. «Ich kann an keinem Ort in Solothurn Skateboard fahren, ohne Angst zu haben, verzeigt zu werden oder eine Busse zu kassieren», wird Skater Roman von Burg auf der Website des Vereins SkateSo zitiert.

Der knapp 50-köpfige Verein, der im August 2021 gegründet wurde, fordert, dass er seinen eigenen Ort zum Skaten bekommt. Dieses Anliegen wurde durch ein Postulat von der FDP- und GLP/Mitte-Fraktion in den Gemeinderat getragen. Die Forderung: Die Stadt soll abklären, ob es ein Bedürfnis für einen solchen Ort gibt und falls ja, wo der richtige Platz dafür ist.

Bedürfnisse früh abholen

Seit der Gemeinderatssitzung von Dienstag kann man festhalten: Die Skater wurden gehört. Es war unbestritten, dass ein solches Bedürfnis besteht. Mit nur einer Enthaltung hat der Gemeinderat den Vorstoss als als erheblich erklärt.

Bereits seit den 1990er-Jahren wird regelmässig nach einem solchen Platz verlangt. Damals wurde sogar am jetzigen Standort des Hotel H4 eine Anlage aufgestellt. Der Erfolg blieb aus. Der Platz war zu klein, die Rampen für die jüngeren Skater zu gross. Damals habe es keine fundierte vorgängige Abklärungen für diesen Platz gegeben, analysierte die Stadt diesen Misserfolg. Das will man bei einem weiteren Anlauf in dieser Sache anders machen.

Jetzt sollen die Erstunterzeichnenden des Postulats – Barbara Feldges (FDP) und Sibille Keune (GLP) – mit dem Verein SkateSo ein Konzept vorlegen. Im Anschluss daran würde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Anliegen konkretisieren soll.

Dieser Vorschlag des Stadtpräsidiums wurde vom Gemeinderat begrüsst. «Es ist sinnvoll, wenn die Initianten früh miteinbezogen werden», erklärte Pierric Gärtner (SP). So sei klar, was die Skaterinnen und Skater brauchen würden.

Für Sport im Freien brauche es keine Geräte

Beim zweiten sportlichen Vorstoss des Abends war sich der Gemeinderat weniger einig. Würde es nach SP-Gemeinderätin Angela Petiti gehen, gibt es in Solothurn in Zukunft einen Kraftplatz. Einen Ort unter freiem Himmel mit Fitnessgeräten, die von allen gratis benützt werden können. Die Geräte seien langlebig und einfach in der Wartung. Die Kosten und der Aufwand für die Stadt also gering, so Petiti. Auch für dieses Anliegen hatte das Stadtpräsidium Gehör, schlug dasselbe Vorgehen wie beim Skaterplatz vor.

Claudio Hug (GLP) äusserte Zweifel: Die Frage sei, ob das Bedürfnis für einen Kraftplatz gleich gross sei wie für einen Skaterplatz. Vitaparcours in der Region würden dieses bereits abdecken. «Ich habe Zweifel, dass es viele gibt, die einen solchen Platz wollen.» Barbara Feldges (FDP) haute in die gleiche Kerbe: «Es braucht keine Geräte, um draussen Sport zu treiben.»

Petiti verteidigte ihren Vorstoss, erfolgreich. Zum Schluss konnte sie 15 Ratskolleginnen und -kollegen von der Idee überzeugen. Dank zwei Enthaltungen wurde das Postulat als erheblich erklärt. 13 sprachen sich dagegen aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen