Solothurn: Parkraumkonzept geht ab Ende März in die Mitwirkung

Gemeinderat Ein Dokument mit Zündstoff geht in die Mitwirkung: Dieses regelt etwa, wie viel das Parkieren künftig kostet Nachdem der Solothurner Gemeinderat an der letzten Sitzung am Fragebogen gefeilt hat, geht nun der erste Entwurf für das Parkraumkonzept 2023 in die Mitwirkung. Diese beginnt am 27. März. Was ist geplant? Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 01.03.2023, 15.44 Uhr

Die öffentliche Parkplätze in Fokus: Ein erster Entwurf des Parkraumkonzeptes 2023 geht nun in die Mitwirkung. Fabio Vonarburg

Beim Parkraumkonzept 2023 ist noch nichts in Stein gemeisselt. Ein Umstand, der an der Gemeinderatssitzung vom Dienstag immer wieder betont wurde. Noch ist völlig offen, wie die finale Version dieses Dokuments aussehen wird, das etwa regeln wird, wie teuer das Parkieren in Zukunft sein wird.

Was nun aber vorliegt, ist ein Entwurf mit Vorschlägen des Stadtbauamts. Dieser Entwurf geht bald in die öffentliche Mitwirkung. Erst nach deren Abschluss und nachdem die Erkenntnisse daraus in das Dokument geflossen sind, wird der Gemeinderat inhaltlich darauf eingehen. Das letzte Wort hat dann die Gemeindeversammlung.

Parkplätze in der Stadt Solothurn: Wie viel dürfen sie kosten? Fabio Vonarburg

Dass die vorliegenden Vorschläge des Stadtbauamts nicht alle glücklich machen wird, liegt auf der Hand. Parkplätze haben immer das Potenzial, die Gemüter zu erhitzen. Besonders in Solothurn. Erinnern wir uns nur daran, wie lange es dauerte, die Teilrevision des Parkplatzreglements zu einem Abschluss zu bringen.

Dass das Parkraumkonzept ebenfalls das Potenzial hat, dass die Wogen hoch gehen, erkannte man an der letzten Gemeinderatssitzung. Dabei ging es nur darum, den Start der Mitwirkung vom 27. März, den Fragebogen mit der Zusammenfassung – das zentrale Dokument der Mitwirkung –, zur Kenntnis zu nehmen. Es wurde zwar nicht hitzig debattiert, doch der Gemeinderat feilte über eine Stunde lang an Details des Fragebogens: Sind die Fragen richtig formuliert? Welche Antwortkategorien bietet man am besten an?

Das Bedürfnis ist gross, möglichst breit die Meinungen aus der Bevölkerung abzuholen. Diese ist etwa zu folgenden Punkten gefragt:

2900 öffentliche Parkplätze gibt es in Solothurn, 55 Prozent davon im öffentlichen Raum. Tom Ulrich

2900 Parkplätze gibt es in Solothurns Strassen und auf ihren Plätzen. 55 Prozent der Parkplätze im öffentlichen Raum – Parkhäuser ausgenommen – werden zurzeit nicht bewirtschaftet. Heisst: Sie können zeitlich unbeschränkt und gratis genutzt werden.

Dies will das Stadtbauamt ändern. Zudem ist das Ziel, dass künftig auf dem ganzen Stadtgebiet dieselben Regeln für das Parkieren gelten, die Innenstadt ausgenommen. Zudem wird auch gefragt, ob man es richtig findet, dass etwa für neue Begegnungszonen Parkplätze aufgehoben werden können.

Seit der letzten Aktualisierung des Parkraumkonzeptes (2006) wurden in fünf Quartieren die blaue Zone eingeführt. Gemäss dem Entwurf sollen solche auch in den Quartieren Hubelmatte, Fegetz, Steingruben, Hofmatt, Heidenhubel, Weststadt und Obach realisiert werden. Dabei wären Anwohnende mit einer Parkkarte von der Parkscheibenpflicht entbunden.

Mit einer Parkkarte können Anwohner die blauen Parkfelder zeitunbeschränkt nutzen. Fabio Vonarburg

Die Kosten für eine solche Jahreskarte werden aber gemäss dem Entwurf steigen. Eine Jahreskarte kostet heute 120 Franken für Anwohnende, künftig wären es 240 Franken. Ist dies angemessen? Das will die Stadt mit dem Fragebogen herausfinden.

Verteilt über Stadtgebiet existieren innerhalb der blauen Zone Anlagen, welche zu bestimmen Zeiten ein erhöhtes Besucheraufkommen aufweisen. Darum sind schon heute rund um einige solcher Anlagen anstatt der blauen Zone weiss markierte Parkplätze mit Gebührenpflicht eingerichtet. Etwa beim Bürgerspital oder im Umfeld der Zentralbibliothek. Das Stadtbauamt schlägt vor, dieses bewährte Regime auszuweiten und etwa auch bei Sportanlagen, bei der Kantonsschule und beim Friedhof anzuwenden.

Aus Sicht des Stadtbauamts sind die oberirdischen Kurzzeit-Parkplätze in und um die Altstadt zu attraktiv. Hier zu parkieren, kostet weniger, als es in einem Parkhaus der Fall ist. Ein Umstand, der umgedreht werden soll. Der Vorschlag: Die Gebühr für die oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt soll künftig 2,50 Franken pro Stunde betragen. Die heute gültigen Gebühren betragen 1,20 Franken bis 2 Franken pro Stunde.

Die Tarife in der Innenstadt sollen erhöht werden, so der Vorschlag des Stadtbauamts. Fabio Vonarburg

Zudem soll künftig in der Innenstadt nur noch maximal zwei Stunden parkiert werden dürfen. Derzeit ist es bei knapp 200 Parkplätzen bis zu sechs Stunden möglich, das Auto abzustellen. Auch schlägt das Stadtbauamt vor, dass die Parkplätze von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr gebührenpflichtig sind – und damit länger als derzeit. Bislang ist das Parkieren an Werktagen ab 19 Uhr kostenlos, am Samstag bereits ab 17 Uhr.

Für das übrige Stadtgebiet wird eine Parkgebühr von 1.50 Franken pro Stunde vorgeschlagen. Die Tarifzeiten sind von Montag bis Samstag 7 bis 19 Uhr, wobei maximal vier Stunden parkiert werden darf.

