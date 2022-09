So schnell schmilzt das grosse Vermögen der Stadt Solothurn weg

Gemeinderat Der Finanzplan zeigt auf, wie schnell das Vermögen der Stadt Solothurn wegschmilzt Ende 2021 hatte die Stadt Solothurn ein Nettovermögen von 71 Millionen Franken. Ende 2026 wird dies aber bereits mehr als aufgebraucht sein, wie der Blick in den Finanzplan zeigt. Obwohl der Gemeinderat einige Projekte zeitlich nach hinten geschoben hat. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 14.09.2022, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Stadt Solothurn. Bruno Kissling

Das eigentlich grosse Vermögen der Stadt Solothurn schmilzt derzeit dahin wie eine Glacekugel in der Sonne. So lässt sich bildlich gesprochen der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026 zusammenfassen, der am Dienstag im Gemeinderat besprochen wurde. Dementsprechend tief waren die Sorgenfalten der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die sich nicht mit besorgten Voten zurückhielten, angesichts der riesigen Investitionswelle, die über die Stadt rollt.