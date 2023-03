Thema Laubläser: Der Solothurner Gemeinderat will Massnahmen

Gemeinderat Dauerthema «Laubbläser»: Solothurner Gemeinderäte sind durch die Geräte genervt und fällen einen Entscheid Ein Postulat der Grünen Politikerin Ladina Schaller forderte, dass die Art und Weise wie der Werkhof die Geräte einsetzt, überprüft werden soll. Private sollen zudem sensibilisiert werden. Das sagte der Gemeinderat zu diesen Forderungen. Judith Frei Jetzt kommentieren 01.03.2023, 07.38 Uhr

Der Werkhof beim Reinigen der Altstadt während der Fasnacht. Auch hier kommt der Laubbläser zum Einsatz. Andre Veith

Gerade in den vergangenen Wochen sind sie wieder intensiv gebraucht worden, zwar nicht um Laub, sondern Konfetti von den Strassen zu fegen: die Laubbläser. Würde es nach der Grünen Gemeinderätin Ladina Schaller gehen, würde das Gerät auf dem Boden der Stadt Solothurn kaum mehr gebraucht werden.

Ladina Schaller von den Grünen. Urs Witschi

Denn die Geräte würden viel Lärm verursachen, die Luft verschmutzen und durch das Wegblasen des Laubes würde auch die Flora und Fauna zerstört. Das hatte sie so in ihrem Postulat begründet, das der Gemeinderat an seiner gestrigen Sitzung diskutierte.

«Das Thema kommt regelmässig auf, eine politische Prüfung dieses Anliegens macht daher Sinn», erklärte Stadtpräsidentin Stefanie Ingold zu Beginn der Diskussion.

Ein Gerät, das die Arbeit erleichtert

In ihrer Antwort auf das Postulat hatte sie geschrieben: Die Laubbläser würden Arbeitsbedingungen und den Aufwand erleichtern, verursachen aber auch «unerwünschte Luft- und Lärmemissionen». Man müsse abklären, was für personelle und finanzielle Auswirkungen ein Verzicht des Geräts habe. Das Postulat sei als erheblich zu erklären.

Schwaller freute sich über die positive Antwort der Stadt. Sie war überzeugt, dass kein Mehraufwand für den Werkhof entstehen würde: «Mit einem Laubmanagement muss geprüft werden, wo Ressourcen eingespart werden können, da das Laub an einigen Orten liegengelassen wird.»

Nur eine Fraktion war nicht überzeugt

Mit ihrem Anliegen stiess Schwaller auf offene Ohren bei ihren Ratskolleginnen und -kollegen. Sei es wegen der Biodiversität, wie die SP-Fraktion ausführte, oder weil sie «genug nerven», was die FDP-Fraktion ins Feld führte.

Friedhofgärtner bei seiner Arbeit. Tom Ulrich

Einzig die SVP-Fraktion war nicht überzeugt. Die Idee sei zwar gut gemeint, schiesse aber über das Ziel hinaus, sagte Patrick Käppeli. Er führte gleich einen ganzen Katalog von Gründen zur Verteidigung des Laubbläsers auf: Es handle sich hier um eine unnötige Bevormundung, Private sollen die Geräte weiterhin nützen dürfen.

Weiter: Ein Verbot würde unnötige Kosten verursachen. Dürfte der Werkhof nur noch mit den Laubrechen arbeiten, müssten mindestens 20 Mann mehr angestellt werden, war Käppeli überzeugt. Er habe ausserdem beim Werkhofchef angefragt und dieser habe ihm versichert, dass bis jetzt keine einzige Lärmklage wegen der Geräte bei ihm eingegangen sei. Ausserdem sei es gefährlich, wenn das Laub auf den Strassen liegenbleibe.

Kein Verzicht bei asphaltierten Strassen

Heinz Flück erklärte Käppeli, dass es im vorliegenden Postulat nur um nicht befestigtes Gelände gehe. Auf den Strassen, um unter den Autos das Laub entfernen zu können, sei deren Einsatz kein Problem. So auch nicht an der Fasnacht, wenn die Konfetti beseitigt wird. «Dort wo die Natur ist, dort soll der Laubbläser nicht benutzt werden», führte der Grüne Politiker aus. Und es gehe auch nicht darum, Laubbläser den Privaten zu verbieten, sondern diese lediglich auf das Thema zu sensibilisieren.

Von den 29 anwesenden Ratsmitgliedern haben zum Schluss 24 sich für das Postulat ausgesprochen, 5 waren dagegen. Nun wird das Stadtpräsidium prüfen, wo auf das Gerät verzichtet werden kann.

