Die Solothurner Stadtpräsidentin stellt sich ihren Kritikerinnen

Gefällte Bäume «Ich stehe zu diesem Entscheid»: Die Stadtpräsidentin stellt sich den kritischen Stimmen Am Freitagmorgen versammelten sich empörte Solothurnerinnen und Solothurner vor dem Stadtpräsidium, um den auf dem Postplatz gefällten Bäumen zu gedenken. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold hörte ihnen zu.

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold (links) stellt sich den Kritikerinnen und Kritikern. Judith Frei

Es wirkte wie der Gang nach Canossa, als Stadtpräsidentin Stefanie Ingold aus ihrem Büro auf den Vorplatz trat. Auf sie warteten etwas mehr als zehn Personen, die eine Erklärung zu den Ereignissen am Vortag forderten. Sichtlich unangenehm war diese Konfrontation für die Stadtpräsidentin, aber sie machte sie nicht, um nach Vergebung zu bitten, wie das im Mittelalter der Kaiser beim Papst machte, sondern um sich zu erklären.

«Es war tatsächlich so, dass ich beschlossen habe, dass wir es vorziehen, damit wir am Montag mit dem Bau beginnen können», sagte Ingold der versammelten Gesellschaft. Sie wollte mit dieser Aktion verhindern, dass es zu einem Bauverzug komme. «Ich stehe zu diesem Entscheid», sagte sie weiter.

Hier stand noch vor kurzer Zeit der Spitzahorn. Judith Frei

Ein Faktor sei gewesen, dass man nicht gewusst habe, wer genau hinter der IG-Postplatz stehe und wie viele bei der geplanten «Mahnwache» mitmachen würden. Und übrigens: Man habe man nie kommuniziert, dass die Bäume ab Montag gefällt werden. Es handle sich hierbei lediglich um Vorbereitungsarbeiten.

Dass der Fahrplan aber geändert wurde, das ist Fakt. Dieser Zeitung gegenüber hat das Stadtbauamt Ende Juli wortwörtlich kommuniziert: «Die Bauarbeiten starten am 8. August 2022. Die Bäume werden im Verlauf der ersten zwei Bauwochen (zwischen dem 08.08. und 19.08.) gefällt.»

Canan Öner von der IG-Postplatz hielt ein Schild mit der Aufschrift «Graustadt Solothurn» in der Hand und sagte: «Wir fühlen uns hintergangen. Wir wollten uns mit der Mahnwache von den Bäumen verabschieden und vielleicht noch ein Umdenken bewirken.» Sie sei wütend und traurig, dass die Stadt das verunmöglicht habe.

Mahnwache vor dem Stadtpräsidium mit Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Judith Frei

Ein anderer Anwesender sagte: «Das ist keine Art und Weise.» Man sei nicht aggressiv, trotzdem habe man mit einem Polizeiaufgebot die Bäume gefällt. Auch dass jetzt zwei Polizisten anwesend seien, stiess vielen sauer auf. Ingold verteidigte sich:

«Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet.»

Auch alt Gemeinderat Beat Käch war vor Ort. Er, der gehofft hatte, dass der Spitzahorn noch gerettet werden könnte, kreidete der Stadtverwaltung mangelnde Flexibilität an. Man hätte die Pläne in 15 Minuten anpassen und so den Ahorn retten können, ist er überzeugt. Das hätte nur kleine Anpassungen der Pläne verlangt.

Wie sie persönlich zum Projekt stehe, fragte Öner die Stadtpräsidentin. Vor einem Jahr – da war sie noch nicht Stadtpräsidentin – habe sie an der Gemeindeversammlung dem Projekt zugestimmt. «Ich bin überzeugt, dass es ein grünes Projekt ist», sagte Ingold. Man fälle nicht willkürlich Bäume, betonte sie weiter. Und: «Ich nehme eure Empörung und Emotionen entgegen.»

«Ich will nie mehr so eine Diskussion führen», sagte Öner, an die Stadtpräsidentin gerichtet. Dazu nickte Ingold. Daher werde die IG-Postplatz sich weiterhin für den Baumschutz einsetzen. Eine Idee, welche die Stadtpräsidentin begeisterte:

«Ja, bringt euch ein.»

Nach knapp einer Stunde war alles gesagt, was man sagen wollte. Ingold bedankte sich für die Diskussion, die Anwesenden auch.

