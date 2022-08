Perspektive Region Solothurn-Grenchen gedenkt Suchtkranken

Gedenkfeier Sterben mit einer Suchterkrankung: Die Perspektive Region Solothurn-Grenchen gedenkt dieser Menschen Nach Jahrzehnten der Betreuung und Beratung sterben viele Suchterkrankte, ohne dass sich ihr Umfeld von ihnen verabschieden kann. Eine Gedenkfeier soll dies nun ändern. Die Leiterin der Perspektive und der reformierte Pfarrer erklären, wie es dazu kam. Judith Frei 26.08.2022, 05.00 Uhr

Impressionen aus der Solothurner Bahnhofsunterführung. Judith Frei

46 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter der über 600 Klientinnen und Klienten in der Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive Region Solothurn-Grenchen. Und es wird immer höher. Heute sterben Suchterkrankte seltener im jungen Alter. Doch die gleiche Lebenserwartung wie jemand ohne Suchterkrankung haben sie nicht. Der Körper wird durch den Konsum von Suchtmitteln stark belastet.

Seit 2017 sind 36 Menschen verstorben, das heisst: Pro Jahr sterben sieben Menschen, die einen Bezug zur Gassenküche oder Kontakt- und Anlaufstelle haben. So ist kürzlich ein Mann mit 51 Jahren im Spital wegen mehrfachen Organversagens gestorben. Seit seiner Jugend konsumierte er verschiedene Substanzen wie Alkohol, Herion, Kokain und mehr. Er hat sich immer wieder an die Kontakt- und Anlaufstelle der Perspektive gewendet, verkehrte in der Gassenküche und wohnte manchmal im betreuten Wohnen. Kurz: Man kannte sich.

Die Betreuenden haben mitbekommen, wie er längere Konsumpausen hatte, oder wenn es wieder schlechter ging und er sogar über längere Zeit keinen festen Wohnsitz hatte. Verbringe man längere Zeit mit diesen Personen, dann bewegt deren Ableben auch die Betreuenden, weiss die Geschäftsleiterin der Perspektive, Karin Stoop.

Es entstehen unweigerliche persönliche Beziehungen

«Unsere Klientinnen und Klienten sind nicht irgendwelche Akten, die man nach deren Tod archiviert, sondern Menschen. Neben dem wir sie professionell betreuen, bauen wir unweigerlich persönliche Beziehungen auf», führt Stoop aus.

Karin Stoop, Betriebsleiterin der Perspektive, vor ihrem Büro. Hanspeter Bärtschi

In den letzten Jahren ist immer mehr das Bedürfnis entstanden, sich von diesen Personen richtig zu verabschieden und sie würdigen zu können. Mit einer Gedenkfeier, die am Samstag in der Reformierten Kirche stattfinden wird, soll das nun möglich sein. «Die Gedenkfeier ist für alle, die sich angesprochen fühlen», betont Stoop. Seien es Angehörige, Klientinnen und Klienten, professionelle Fachkräfte oder auch Menschen, die sich solidarisieren möchten.

Die Gedenkfeier wird von Koen De Bruycker geleitet. Als er 2006 in Solothurn reformierter Pfarrer wurde, hat er niederschwellige Hilfe für suchterkrankte Menschen angeboten. Durch diese Tätigkeit habe er viele persönliche Beziehungen aufgebaut, diese Personen liegen ihm sehr am Herzen, betont er. So war er seit 2019 Beistand des Mannes, der in der Stadt Rosen und Schoggi-Glückskäfer verkaufte – ein Solothurner Stadtoriginal. Vor über einem Jahr ist dieser Mann verstorben.

«Ich vermisse die Begegnungen mit ihm», sagt De Bruycker. Es sei mit ihm zwar nicht immer einfach gewesen, doch der «Rosenverkäufer» habe ihn immer wieder herausgefordert und gezeigt, dass jeder Mensch einmalig ist und eine Würde hat. «Man darf diese Personen nicht auf ihre Suchterkrankung reduzieren», so De Bruycker.

Koen De Bruycker, reformierter Stadtpfarrer. zvg

Eine einsame Beerdigung

Oft ist der Abgang dieser Menschen leise. An der Beerdigung sind häufig nur der Bestatter und vielleicht noch der Beistand zugegen, da der Kontakt zur Familie abgebrochen ist oder es keine Angehörigen mehr gibt. «Scheinbar verschwinden diese Menschen dann einfach von der Erde», sagt der Pfarrer. Doch wie in seinem Fall erinnern sich viele Menschen an die Verstorbenen.

Das bestätigt auch Stoop: «Wir wollen mit dieser Gedenkfeier zeigen, dass wir auch nach deren Tod die Erinnerungen an diese Menschen weitertragen.» Dieses Zeichen sei wichtig für die alltägliche Arbeit der Perspektive. Der Tod sei ein steter Begleiter dieser Menschen und für die Betreuenden der Perspektive.

Stoop weiss, dass viele Klientinnen und Klienten Angst haben, dass sie nach ihrem Ableben in Vergessenheit geraten. Mit der Gedenkfeier soll ihnen gezeigt werden: «Ihr lebt in unseren Gedanken weiter und ihr verschwindet nicht einfach von dieser Welt.»

Für die Hinterbliebenen bedeutet ein Tod dieser Personen auch, dass sie mit offenen Fragen zurückgelassen werden. «Habe ich etwas ändern können? Habe ich versagt? Das sind die Fragen, die ich mir auch gestellt habe», erklärt De Bruycker. Er hofft, dass die Gedenkfeier den Hinterbliebenen helfen kann, Frieden mit der Situation zu schliessen.

Bei der Feier wird er sich zwar auf die Bibel stützen, er wird über eine Passage über die Liebe sprechen. Die Feier soll aber alle Menschen ansprechen – ob religiös oder nicht. Die Klientinnen und Klienten aus der Kontakt- und Anlaufstelle würden es schätzen, dass diese Gedenkfeier veranstaltet wird, sagt Stoop. Ob alle, die diesen Anlass schätzen, den Weg auch in die Kirche finden werden, wird sich zeigen.

Die Gedenkfeier findet am Samstag, 27. August, um 16 Uhr in der Reformierten Stadtkirche statt. Sie dauert 40 Minuten. Eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen.