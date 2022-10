Gastronomie «Wirtschaftliche Gründe»: Der Manor hat sein Restaurant in der Solothurner Altstadt geschlossen Seit 1986 gab es das Manora-Restaurant in Solothurn. Nun gehört das Lokal der Vergangenheit an. Der Detailhändler begründet den Schritt mit der abnehmenden Zahl an Gästen und dem dadurch verbundenen Umsatzrückgang. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Das Warenhaus Manor von aussen. Im Innern ist das Restaurant Manora Geschichte. Hanspeter Bärtschi

Auf den Tischen stehen Kisten voller Lebensmittel zum Abtransport bereit. Sie werden nicht mehr gebraucht. Denn: Im Restaurant Manora werden ab sofort weder Mittagsmenus zubereitet, noch kann man hier weiterhin gemütlich «zmörgelen». Der Manor hat sein Restaurant in Solothurn per Anfang Oktober geschlossen, das sich in den obersten beiden Etagen des Warenhauses an der Gurzelngasse befand.

Über den Grund für das jetzige Aus informieren Hinweisschilder vor und im Manor. «Unsere Manora ist geschlossen», ist darauf zu lesen. «Wirtschaftliche Gründe haben uns leider zu diesem Schritt veranlasst.»

Ein Schild vor dem Eingang des Manors informiert die Kundinnen und Kunden, dass das Restaurant im Warenhaus geschlossen wurde. Fabio Vonarburg

Auf Nachfrage schreibt eine Manor-Sprecherin von mangelnder Kundenfrequenz und damit verbundenem Umsatzrückgang. Und verweist auf den Aufwand: Für die Gerichte seien frische, lokale Zutaten aus einem Umkreis von 30 Kilometern verwendet worden. «Die für den Betrieb nötige Grundfrequenz an Kundinnen und Kunden war im Restaurant Manora Solothurn leider nicht mehr vorhanden.»

Die Stühle bleiben leer und kommen bald weg. Das Manora-Restaurant in Solothurn ist nun geschlossen. Hanspeter Bärtschi (Archivfoto)

Dass es um das Restaurant nicht so gut steht, zeigte sich bereits Anfang Jahr, als das Restaurant einige Wochen zu blieb, weil «die Kundenfrequenz in Folge der Coronapandemie nicht mehr gegeben ist», wie es damals hiess.

Noch offen, was mit der freigewordenen Fläche passiert

Von der nun definitiven Schliessung sind sechs Mitarbeitende betroffen. Für zwei Drittel habe man bereits eine Anschluss-Lösung gefunden, teilt Manor mit. Man sei bestrebt, weitere Anschlusslösungen zu finden und begleite die Mitarbeitenden bei der Stellensuche. Auch ein Sozialplan werde erstellt. Was mit der freigewordenen Fläche (440 m2) im Warenhaus passiert, ist noch offen. «Wir prüfen momentan verschiedene Optionen», heisst es dazu.

Nebst Solothurn plant der Detailhändler derzeit keine weiteren Schliessungen von Manora-Restaurants und verweist darauf, dass es in der weiteren Umgebung – in Thun und Bern – weiterhin solche gebe.

In den sozialen Medien gibt es viele enttäuschte Stimmen zur Schliessung. Alles, was in Solothurn gut sei, verschwinde, bedauert jemand. Andere schreiben, was für Erinnerungen sie mit dem Restaurant verbinden. Tatsächlich gibt es das Manora-Restaurant seit 1986. Am Anfang war es eine Kaffee-Bar. Vermissen werden das Manora auch viele Familien. Der kleine Spielplatz im Restaurant machte die Kinder glücklich und die Eltern ebenso, die dadurch Zeit hatten, gemütlich einen Kaffee zu trinken.

Coop-Restaurant schloss bereits 2011

Es ist nicht das erste Mal, dass in Solothurn ein Detailhändler sein eigenes Restaurant schliesst. 2011 schloss Coop das Restaurant Rosengarten in der Vorstadt. Das Bedürfnis, sich dort zu verpflegen, sei nicht mehr so gross gewesen, informierte Coop damals über den Grund.

Die Coop-Filiale Rosengarten gibt es noch immer, doch das Restaurant und der dazugehörige Treppenaufgang auf der rechten Seite sind schon seit Jahren verschwunden. Andreas Kaufmann (Archivfoto)

Jetzt, wo auch noch das Manora-Restaurant verschwindet, führt in Solothurn nur noch ein Detailhändler ein eigenes Restaurant – die Migros bei ihrer Filiale an der Wengistrasse. Wie läuft dieses Lokal? «Auch bei uns – wie bei allen Gastronomieanbietern – hinterliess die Coronapandemie ihre Spuren», schreibt eine Sprecherin der Migros Aare. Inzwischen spüre man einen positiven Aufwärtstrend und man passe die Angebote den sich wandelnden Bedürfnissen stetig an.

Denn das Kundenverhalten habe sich verändert: Mit der Einführung von Homeoffice nahm die Nachfrage nach Take-away stark zu, «was wir insbesondere in Solothurn aufgrund der Lage gut merken». Deshalb könne das gesamte Angebot mitgenommen werden.

Blick in das Migros-Restaurant an der Wengistrasse, das 2017 wie die ganze Filiale renoviert wurde. Michel Lüthi

Ist die Zukunft des Migros-Restaurants auf Stadt-Solothurner-Boden also nicht in Gefahr? Auf diese Frage heisst es von Seiten der Migros Aare: «Zurzeit ist keine Veränderung in Solothurn geplant.» Die Migros Aare überprüfe ihr Portfolio aber laufend, «um auf mögliche Entwicklungen und Kundenbedürfnisse eingehen zu können».

