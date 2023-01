Solothurner Filmtage 2023: Corsin Suter arbeitet in der Couronne

Gastronomie «Wie Züri in Soledurn» – so sieht es hinter den Bartresen an den Solothurner Filmtagen aus Corsin Suter steht während der Filmtage an der Rezeption und in der Bar der «Couronne». Er erzählt der Autorin, was seine Rolle an den Filmtagen ist und was er schon erlebt hat. Susanna Hofer 18.01.2023, 12.00 Uhr

Filmtage Solothurn: im Gespräch mit Corsin Suter, stv. Chef de Réception und auch an der Bar der «Couronne». Bruno Kissling

Draussen vor der «Couronne», vormals Hotel Krone, wurden gerade die gelben Leuchtelemente in die Strassenlaternen eingesetzt, die den eben anlaufenden Solothurner Filmtagen nachts ihren charakteristischen Glanz geben. Drinnen in der Kronenbar treffe ich Corsin Suter.

Er ist als stellvertretender Chef de Réception, also am Empfang und ab und an auch in der Bar beim Bier zapfen und Wein servieren anzutreffen. Corsin Suter arbeitet nicht zum ersten Mal während der Filmtage und erzählt, was er – in seiner Rolle – dabei erlebt.

«Einmal hatten wir einen Filmtage-Gast hier bei uns, der wünschte, dass wir innerhalb von fünf Minuten eine Stretchlimousine organisieren, weil er damit vor dem Kino Palace einen Prominenten abholen wollte.» Diesen Wunsch habe man leider kurzfristig nicht erfüllen können; aber sonst gebe man sich hier in der «Couronne» alle erdenkliche Mühe, um die Wünsche der Gäste zu erfüllen, erzählt der Profi Suter.

Alle sind gleich in der «Couronne»

Der 28-Jährige, der aus dem aargauischen Oberentfelden stammt, hat ein feines Gespür für Menschen: «Wir behandeln hier alle gleich, für uns sind alle Gäste gleich viel wert. Egal, ob bekannter Regisseur oder nicht.» Oft erkenne er intuitiv, was jemand brauche, und er frage sich, was er selber brauchen würde, wenn er in der Rolle des Gastes wäre. «Ich bin keine Maschine, sondern versuche, mit Charme und Herzblut zu arbeiten.»

Im Stress der Filmtage könne es halt schon mal vorkommen, dass es ein Gast an Höflichkeit missen lasse. Etwa, wenn eine Vorführung oder eine Diskussion auf der Filmtagebühne anstehe und plötzlich alles ganz schnell gehen müsse. «Oft kommt eine grosse Gruppe zusammen zum Essen und alle gehen wieder zur gleichen Zeit und wollen sofort und gleichzeitig bezahlen. In der Hitze der Gespräche geht die Zeit schnell vergessen.» Dann müsse er kühlen Kopf bewahren.

Schon seit zehn Jahren in Solothurn

Die ersten Filmtage erlebte Corsin Suter, über dessen Kehlkopf sich ein Tattoo mit dem Schriftzug «Amore» zieht, als 18-Jähriger im damaligen Hotel Ramada in Solothurn. «Wir wurden ins kalte Wasser geschmissen», erinnert er sich. Damals habe er ans Aufhören gedacht, weil es so stressig war. Suter konnte aber mit Hilfe seiner damaligen Chefin die Krise überwinden. «Sie glaubte an mich.» Er habe gelernt, wie wichtig es sei, mit Konflikten umzugehen und mit den Leuten zu reden.

Die ersten Filmtage erlebte Corsin Suter, über dessen Kehlkopf sich ein Tattoo mit dem Schriftzug «Amore» zieht, als 18-Jähriger im damaligen Hotel Ramada in Solothurn. Bruno Kissling

Der Stress an den Filmtagen gebe es immer, aber die Erfahrung helfe. «Viele buchen auch bereits ein Jahr im Voraus bei uns. Denn nach den Filmtagen ist vor den Filmtagen.»

Es gebe an der Réception viele besondere Anliegen entgegenzunehmen: Gäste möchten etwa früher einchecken und man versuche, das zwar zu ermöglichen, aber es sei nicht immer möglich. «Die Gäste wollen sich ‹zwäg› machen, sie brauchen ein Badezimmer oder auch einen ruhigen Ort für ein Interview.»

Corsin Suter organisiert gerne ein Extra, wenn er den Gast damit zufriedenstellen kann, muss aber auch öfter mal vertrösten. Die Bar der «Couronne» komme ihm während der Filmtage oft vor «wie Züri in Soledurn». Alles renne und sei im Stress.

In Lohn schätzt er die Ruhe

Der Aargauer hat sich in Solothurn verliebt, auch wenn er unterdessen in Lohn lebt, wo er die Ruhe schätzt. Am Anfang seien seine Tattoos am Hals und auf den Händen manchmal ein Thema gewesen bei Gästen, aber seine Chefin, Claudia Vogl, stehe hinter ihm. Nur einmal habe er eine richtig negative Erfahrung deswegen machen müssen, sagt Corsin Suter und schaut auf den grossen Schmetterling auf seiner linken Hand. In seiner Freizeit geniesst er das Leben mit Familie und Freunden, geht gerne gut essen und beschäftigt sich auch gerne mit Tattoos.

Das Telefon klingelt, Corsin Suter wird gebraucht: «Jemand möchte wohl noch eine Last-Minute-Buchung machen.» Er lächelt und man sieht eine kleine Lücke zwischen seinen Schneidezähnen: Er mag es, auch Schwieriges möglich zu machen.