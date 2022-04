Solothurn: Der Imbiss Metro Pizza feiert sein 25-Jahre-Jubiläum

Gastronomie «Unser Essen ist einfach, aber gut»: Seit 25 Jahren gibt es den Metro-Pizza-Imbiss in der Solothurner Vorstadt Der italienische Familienimbiss an der Hauptbahnhofstrasse in Solothurn gibt es schon ein Vierteljahrhundert. Die Familie Veronica erzählt, welche Momente sie am meisten schätzen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Das Lokal ist seit 25 Jahren offiziell im Handelsregister eingetragen. Tom Ulrich

«Die Bolognese-Sauce» ist ein Familienrezept, das verraten wir nicht», sagen Franca Veronica und ihr Sohn Daniele. Am 12. April 1994 wurde Metro Pizza an der Hauptbahnhofstrasse in Solothurn eröffnet, seit 25 Jahren ist das Geschäft offiziell im Handelsregister: Dieses Jubiläum des kleinen Familienbetriebes können Franca Veronica und ihre beiden Kinder Daniele und Fabiana zusammen mit dem Vater von Franca Veronica, Adolfo, der gerade aus Sizilien zu Besuch in Solothurn ist, feiern.

Daniele hat den Betrieb kürzlich unverhofft übernehmen müssen, da der Familienvater Francesco leider im letzten Herbst verstorben ist, im Alter von 58 Jahren.

Während Fabiana, die noch ein volles Pensum in einer Tierklinik hat, jeweils über Mittag hilft, ist die Mutter Franca Veronica immer am Morgen vor Ort und hilft beim Vorbereiten, Gemüse rüsten und schneiden. Sie hat ansonsten auch noch ihren eigenen Coiffeursalon in Zuchwil.

Pizza und Pasta

«Unsere Spezialitäten sind neben Pizza auch die selbst gemachte Pasta wie zum Beispiel Caramelle und dann Lasagne; dazu natürlich die Arancini, das sind mit Bolognese und Gemüse gefüllte Reiskugeln, die es jeweils am Donnerstag und Freitag gibt», erzählt Daniele.

Die Veronicas bieten nebst Take-away auch Catering an, beispielsweise für Kommunionsfeiern. «Unser Essen ist einfach, aber gut», so Daniele.

Daniele Veronica, Franca Veronica und Fabiana Veronica. Tom Ulrich

Mutter und Sohn sind in der Schweiz geboren, die Grosseltern stammen aus Kalabrien und Sizilien, sie wanderten in den 1960er-Jahren in die Schweiz ein, so erzählen die Veronicas weiter. Plötzlich kommt eine Freundin der Tochter Fabiana in den Laden und schenkt ihr Blumen zum 28. Geburtstag.

Alle Familienmitglieder sprechen Deutsch und Italienisch. Mit den Kunden sprechen sie meist Italienisch, das werde sehr geschätzt. Viele sagen, man fühle sich hier drin gleich wie in den Ferien, meint die Familie.

Das Geschäft laufe gut, während der Coronazeit gab es natürlich auch schwierige Zeiten, aber das sei jetzt zum Glück vorbei. Vor allem das Homeoffice machte zu schaffen, da alle Büromitarbeiter ausgeblieben seien. Man spüre schon auch den Wettbewerb etwa von Aldi und Lidl, aber die Stammkundschaft sei treu. «Wir sorgen uns nicht zu viel, alle müssen arbeiten», meint Franca Veronica pragmatisch.

Der Imbiss musste schnell übernommen werden

«Ich wusste von Anfang an, dass ich den Imbiss übernehmen will», ergänzt Daniele, «nur hätte ich nie gedacht, dass es so schnell gehen muss.» Er schaut zum Bild seines verstorbenen Vaters, das über dem Eingang zur Küche hängt, und zeigt Fotos aus den Anfängen Metro Pizza Franco, oder der Tavola calda, wie Francesca den Laden auch nennt.

Andere Bilder ergänzen die Einrichtung, etwa die mit den italienischen Superstars Sophia Loren, Alberto Sordi oder Totò. Ein Wandschmuck mit der dreibeinigen Medusa, der Trinacria, erinnert an die Heimat Sizilien. «Im Sommer sitzen jeweils ein paar ältere Italiener hier draussen und spielen Karten, manchmal schauen wir auch Fussball-WM draussen; das sind schöne Momente», so Daniele.

