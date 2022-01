Hotel La Couronne und das Salzhaus haben Co-Leitungen

Gastronomie Solothurn «Vorreiter auf dem Platz»: Nebst der «Couronne» wird neu auch das «Salzhaus» von einer Co-Leitung geführt Eltern sein und einen Gastrobetrieb führen, geht das? Das geht – aber einfacher zu zweit: Claudia Vogl von der «Couronne» und Lea Jaussi vom «Salzhaus» haben zur Unterstützung ihre jeweiligen Küchenchefs in die Geschäftsleitung geholt. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 12.01.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bekommen eine neue Co-Leitung: Die «Couronne» und das «Salzhaus». Michel Lüthi / Hanspeter Bärtschi

Seit diesem Jahr gibt es gleich zwei neue Co-Geschäftsleitungen in der Genossenschaft Baseltor: Im Hotel La Couronne haben fortan Claudia Vogl und Chef de Cuisine Martin Elschner das Sagen. Der ehemalige Geschäftsleiter Murat Baki habe sich für einen persönlichen und beruflichen Neuanfang entschieden, schreibt die Genossenschaft. Martin Elschner, der zuvor auch als Betriebsleiter tätig war, übernimmt nun Bakis Position. «Es war naheliegend, dass wir das miteinander weitermachen», sagt Vogl.

Der neue Co-Geschäftsleiter im Hotel La Couronne José R. Martinez Martin Elschner – Chef de Cuisine und Geschäftsleiter Martin Elschner stammt aus Weimar in Deutschland. Der 34-Jährige wohnt mittlerweile in Wangen an der Aare und hat zwei Kinder. Nachdem er unter anderem acht Jahre lang im Restaurant Attisholz in Riedholz als Koch tätig war, interessierte er sich für eine Stelle im Hotel La Couronne. Das Hotel war damals neu von der Genossenschaft Baseltor übernommen worden. Die Eröffnung verzögerte sich jedoch und Elschner fand eine andere Stelle. Eines Tages erhielt er ein Telefon: Die «Couronne» geht wieder auf. Für ihn war klar: «Hier geht’s weiter.» Seit 2017 ist er Küchenchef und Betriebsleiter, seit diesem Jahr teilt er sich die Geschäftsleitung mit Claudia Vogl. (ane)

Auch im «Salzhaus» ist der Küchenchef neu Teil der Geschäftsleitung. Geschäftsführerin Lea Jaussi wird im Frühling zum ersten Mal Mutter und nach dem Mutterschaftsurlaub beruflich kürzertreten. Daher wurde der langjährige Küchenchef Christian Härtge ins Boot geholt. Er wird den Betrieb während Jaussis Mutterschaftsurlaub führen. Derzeit ist Jaussi dabei, ihn in ihre Aufgabenbereiche einzuführen.

Er ist der neue Co-Geschäftsleiter im Salzhaus José R. Martinez Christian Härtge – Chefkoch und Geschäftsleiter Auch Christian Härtge kommt ursprünglich aus Deutschland, genauer gesagt aus Thüringen. Bevor er als Chef de Cuisine im Solothurner Restaurant Salzhaus arbeitete, war er in verschiedenen Gastronomiebetrieben wie dem Hotel Krafft in Basel tätig. Seit 2009 prägt der 43-Jährige bereits die Küche des «Salzhauses» mit seiner asiatischen Fusionsküche. Ab diesem Jahr teilt er sich die Geschäftsleitung mit Lea Jaussi. Die beiden lernten sich kennen, als Jaussi im «Salzhaus» ein Praktikum absolvierte und er dort als Küchenchef arbeitete. 2016 kam Jaussi zurück und übernahm die Geschäftsleitung. «Ich arbeite gern mit ihr zusammen», sagt Härtge über Jaussi. «Wir funktionieren gut.» Härtge wohnt in Derendingen und hat drei Kinder. (ane)

Gleich zweimal ein Küchenchef in der Geschäftsleitung – ist das Zufall? Vereinfacht gesagt, gebe es in der Gastronomie zwei wichtige Bereiche, erklärt Vogl: die Front mit den Gastgebern und den Hintergrund, die Küche. «Das sind die Eckpfeiler. Das eine funktioniert nicht ohne das andere.» Die beiden Frauen werden auch zukünftig die Rolle als Gastgeberinnen beibehalten, während die Männer weiterhin für die Küche verantwortlich sein werden.

Im Grossen und Ganzen bleibt also alles beim Alten: «Die ‹Couronne› soll weiterhin das Haus am Platz sein und nichts an Qualität und Herzlichkeit einbüssen», sagt Elschner. Die Kaderteams in beiden Betrieben übernehmen mehr Verantwortung.

Als werdende Mutter war für Lea Jaussi die Co-Leitung die beste Lösung. Sie sagt:

«Man ist nicht mehr so flexibel mit einer Familie.»

«Bei einem Engpass kann man nicht einfach mal so schnell einspringen.» Dafür kann sie sich in Zukunft auf Härtge und ihr Kaderteam verlassen. Die anderen drei Mitglieder der beiden Geschäftsleitungen können solche Situationen bestens nachvollziehen: Sie alle haben Familien mit Kindern zu Hause.

An der Seite von Lea Jaussi steht neu Küchenchef Christian Härtge. José R. Martinez Das Restaurant Salzhaus am Aaremürli in Solothurn. Hanspeter Bärtschi José R. Martinez Hanspeter Bärtschi

Auf die Frage, ob sie die Geschäftsleitung denn auch allein übernehmen könnten, antworten sie einstimmig und entschieden mit «Nein». Das Konzept einer Co-Leitung sei zwar an sich nichts Neues, meint Härtge. «Dass die Stellen mit Frauen, Müttern und werdenden Müttern besetzt sind, das ist in unserer Branche aber eher selten», fügt Vogl an.

Ohne die Werte der Genossenschaft hätten sie wohl nicht eine solche Lösung gefunden, meinen sowohl Vogl als auch Jaussi. «Hier sieht man den Menschen, nicht nur das Business», sagt Vogl und ergänzt:

«Wenn du Mama bist, heisst das nicht, dass du keine Karriere machen kannst.»

Die Genossenschaft suche nach Möglichkeiten für ihre Angestellten, Privat- und Familienleben so gut wie möglich mit dem Beruf vereinbaren zu können. «Ich bin mir sicher, dass wir da Vorreiter in der Gastronomie auf dem Platz sind», sagt Vogl.

Claudia Vogl und Martin Elschner bilden die neue Co-Leitung in der «Couronne». José R. Martinez Das Hotel «Couronne» direkt vor der St.Ursen-Kathedrale in Solothurn. Michel Lüthi José R. Martinez Michel Lüthi

Auch bei allfälligen Fragen oder Problemen finde man innerhalb der Genossenschaft meist jemanden, der einem weiterhelfen kann, sagt Härtge. «Wir sind recht breit aufgestellt.» Seit diesem Monat übernimmt er seine neuen Aufgaben: «Ich habe ein neues Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitarbeitern», sagt er. Vorher habe sich dies eher auf die Küche konzentriert, nun gelte es dem ganzen Betrieb. Damit Härtge in der Küche etwas mehr Luft hat, wurde im «Salzhaus» ein Souschef nachgezogen.

Die Aufgaben einem Souschef zu überlassen, ist für die Küchenchefs eine Herausforderung. Ein Koch will mit seinen Gerichten ein ganz bestimmtes Gefühl im Gast auslösen – da sei es nicht einfach, auf einen gleichen Nenner zu kommen. Härtge sagt lachend über sich und Elschner:

«Wir bräuchten eigentlich ein Double von uns selbst.»

Elschner ergänzt: «Die Challenge besteht darin, dass der Mann hinter uns so sattelfest ist, um das umsetzen zu können, was wir gerne wünschen.» Gleichzeitig müsse man dem Team aber auch genügend Spielraum lassen.

Das Team ist entscheidend, bestätigt Jaussi: «Wenn du ein gutes Team hinter dir hast, dann fällt die Front nicht zusammen.» Und dass sie ein starkes Team hinter sich haben, davon sind alle vier Geschäftsleiter überzeugt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen