Solothurn: Das Lokal «Santas Oase» sucht einen neuen Besitzer

Gastronomie «Santas Oase» sucht neuen Besitzer: Wieso Inhaber Peter Glaus sein Lokal in Solothurn in neue Hände geben will Seit drei Jahren gibt es am Stalden in Solothurn das Lokal Santas Oase. Nun wird ein neuer Besitzer gesucht. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Glaus auf der Schwelle seines Lokals Santas Oase. José R. Martinez

Ein Kind stellt die Welt, wie man sie bislang kannte, auf den Kopf. Auch bei Peter Glaus, der bald zum ersten Mal Vater wird, wird dies so sein. Als er sich Gedanken zu seiner künftigen Vaterrolle machte, wurde ihm klar, dass er sein Lokal Santas Oase, das sich am Stalden befindet, in neue Hände geben will. Der Grund ist einfach:

«Ich möchte Zeit für mein Kind haben.»

Glaus ist überzeugt, dass die Familie zu kurz käme, würde er weitermachen wie bislang. Der Grund ist auch die finanzielle angespannte Situation, in der sich die Bar seit Beginn der Coronapandemie befindet. Diese schlägt sich im hohen Arbeitspensum des Geschäftsinhabers nieder. «Es sieht besser aus als auch schon», sagt Glaus.

Das Überleben sicherte sich das Lokal unter anderem mit einer Spendenaktion. «Nur dank dieser gibt es ‹Santas Oase› noch», ist Glaus überzeugt.

«Santas Oase» wurde am 21. Juni 2019 eröffnet. Es war für Peter Glaus gleichzeitig sein erster Tag in der Gastronomie. Der gelernte Bauführer und frühere Bauinspektor hat sich mit der Bar, die komplett auf tierische Produkte verzichtet und am Mittag auch eine vegane Mahlzeit anbietet, einen Traum erfüllt. «Ich war schon immer gerne Gastgeber», sagt Glaus. Es schmerze ihm schon ein wenig, «Santas Oase» in andere Hände zu übergeben.

Interessenten können sich beim 34-Jährigen melden. Bezüglich Übergabetermin ist Glaus flexibel. Wichtig ist ihm, dass ihm ab dem definitiven Entscheid mindestens vier Wochen bleiben, um sich von seinen Gästen zu verabschieden. Darunter habe es viele Stammgäste. Der Geschäftsinhaber streicht die Besonderheit von «Santas Oase» hervor:

«Ich kenne praktisch alle Gäste mit Namen.»

Es ist beinahe eine Community, die sich im Lokal trifft. Dementsprechend gebe es hier teils interessante Debatten über mehrere Tische hinweg. Auf eines ist Peter Glaus besonders stolz: Es sei ihm und seinem Team gelungen, den Ecken nahe dem Landhausquai aufzuwerten.

Was er künftig machen wird, lässt Glaus noch offen. Er freut sich darauf, wieder mehr Zeit für seine andere Projekte zu haben. Etwa für den Verein für Musiktherapie Schweiz, aber auch für Santa Buddha – eine gemeinnützige Organisation, die Spendenanlässe organisiert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen