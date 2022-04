Aussenbestuhlung: In anderen Städten geht es, in Solothurn nicht

Gastronomie Erweiterte Aussenbestuhlung: In Zürich, Bern und Basel geht, was in Solothurn nicht möglich ist Was der Gemeinderat in Solothurn ablehnte, ist in anderen Städten möglich. Zürich, Bern und Basel dulden die vergrösserte Aussenbestuhlung bei der Gastronomie weiterhin. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 04.04.2022, 18.37 Uhr

Unter anderem die Betriebe am Aaremürli profitierten letztes Jahr vom zusätzlichen Platz. Gülpinar Günes

Regeln müssen befolgt werden. So könnte das Verdikt des Gemeinderates zusammengefasst werden. Mit grosser Mehrheit lehnte er vor zwei Wochen ab, dass die Gastro-Betriebe auch dieses Jahr gebührenfrei mehr Platz im Aussenbereich erhalten. Der Grund: Die Ausnahmebewilligung des Bundes gilt nicht mehr.

Und so sahen es die meisten Gemeinderäte wie Pascal Walter. Er sehe nicht ein, wieso jetzt, wo die Massnahmen aufgehoben seien, die Beizen nicht auf ordentlichem Weg via Baubewilligung mehr Platz beantragen sollten. Der CVP-Gemeinderat fuhr fort:

«Es gibt ein klar definiertes Verfahren. Dieses kann befolgt werden. Dann ist das Ganze eine saubere Sache.»

Dass es offenbar jedoch auch anders geht, zeigt der Blick nach Zürich, Basel und Bern. Im Verlauf der vergangenen Woche wurde klar, dass es diese drei Städte nicht ganz so streng sehen wie Solothurn.

«Neue Unkompliziertheit» in Zürich

In Bern dürfen die während der Pandemie vergrösserten Flächen bis Herbst 2022 weitergenutzt werden. Die Stadt und der Kanton schreiben dabei von einer Übergangslösung für die Aussenbestuhlung. Denn: «Parallel dazu trifft die Stadt Vorbereitungsarbeiten, um diese Flächen mittels Verfahren baubewilligen zu lassen.»

«Neue Unkompliziertheit» schrieb der «Tages-Anzeiger» über das Vorgehen der Stadt Zürich. Auch hier wurde die kostenlose Ausweitung bis Ende Oktober 2022 erlaubt. Dem Entscheid der Stadt ging die Petition «Mehr Wow für Zürich» voraus, die 22'000 Personen unterschrieben.

In Basel steht ein Entscheid des Regierungsrates noch aus. Doch bis dahin «dulden wir die provisorischen Ausdehnungen weiterhin», sagt der Sprecher des Basler Tiefbauamts zur «bz Basel». Dabei verwies er auf das Parlament, das eine entsprechende Erwartung formuliert hat. Der Sprecher äussert aber jene Bedenken, die auch in Solothurn zur Sprache kamen. Dass für eine dauerhaft grössere Aussenfläche gemäss Bundesrecht ein Bewilligungsverfahren notwendig sei.

«Beweist, dass Anliegen berechtigt ist»

In Solothurn hat SP-Gemeinderat Matthias Anderegg für die Verlängerung der erweiterten Aussenfläche gekämpft. Er bedaure den Entscheid nach wie vor, sagt er und ergänzt mit dem Blick nach Basel, Zürich und Bern: «Es beweist, dass das Anliegen berechtigt und offensichtlich ein Bedürfnis ist.»

Auch Michael Brüderli, Geschäftsführer der Suteria, bedauert, dass in Solothurn nicht möglich ist, was in anderen Kantonen offenbar geht. «Von unseren Gästen wurde begrüsst, dass sie nicht so nah beieinander hocken mussten.» Er ergänzt: «Die zusätzliche Fläche hätte ja auch nicht kostenlos sein müssen.»

Dem Geschäftsführer der Suteria ist aber wichtig zu betonten, wie kulant die Stadt in den letzten beiden Jahren wegen Corona war. «Nun wieder etwas weniger.» Stand jetzt werde man kein Baugesuch einreichen, sagt er, erklärt dies mit der dazu nötigen Bürokratie.

Enttäuscht vom Gemeinderatsentscheid, hat sich bereits Martin Volkart, von der Genossenschaft Baseltor, gezeigt. Im Interview mit dieser Zeitung sagte er: «Wir hätten uns eine schnelle, unbürokratische Lösung gewünscht, wie dies in anderen Schweizer Städten, wie etwa Bern, möglich ist.»

Aarau und Baden entschieden wie Solothurn

Aber die Stadt Solothurn steht mit ihrer Position nicht alleine da. Denselben Entscheid, also die grosszügigere Bestuhlung nicht fortzusetzen, fällten auch Aarau und Baden. Beide Städte verweisen ebenfalls darauf, dass nun der Weg über ein Baugesuch nötig ist, wenn man mehr Aussenfläche will. Während in Aarau der Entscheid ohne grosse Diskussionen aufgenommen wurde, ist in Baden der Frust teils gross. Eine Barbetreiberin sagt zur «Aargauer Zeitung»:

«Dass die Stadt jetzt so kompliziert tut, macht keinen Sinn.»

Wie die Stadt Solothurn mitteilt, hat in diesem Jahr bislang ein Betrieb ein Baugesuch eingereicht, um die Aussenfläche zu vergrössern. Anfragen seien aber diverse eingegangen.

