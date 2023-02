Die Genossenschaft Kreuz sucht Personal

Gastronomie Die Genossenschaft Kreuz im Dilemma: Das Solothurner Restaurant ist am Sonntag wieder geschlossen Zu wenig Hände in der Küche: Das Restaurant Kreuz muss an einem Tag in der Woche wieder schliessen. Wann dies geändert werden kann, sei nicht klar, erklärt Felix Epper von der Genossenschaft. Judith Frei Jetzt kommentieren 27.02.2023, 14.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeitskräftemangel in der Küche des Restaurants Kreuz. Hanspeter Bärtschi

Schon vor knapp einem Jahr sah sich die Genossenschaft Kreuz gezwungen, ihr Restaurant am Sonntag zu schliessen. Das Problem: Arbeitskräftemangel. Insbesondere in der Küche fehlte eine 100-Prozent-Stelle. Jetzt – ein Jahr später – bleiben die Türen am Sonntag wieder geschlossen. Der Grund ist der gleiche.

Der Sonntag sei erfahrungsgemäss der ruhigste Tag, deswegen bleibt dann das Restaurant geschlossen. Für die Genossenschaft ist das keine befriedigende Situation. Man wolle jeden Tag geöffnet haben, auch wegen der Stammkundschaft, die täglich hier zum Essen komme. «Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder die Kapazität für einen Sieben-Tage-Betrieb zu haben», erklärt Felix Epper, Mitglied der Geschäftsleitung der Genossenschaft Kreuz.

Blick ins Restaurant Kreuz an den Solothurner Filmtagen. Hanspeter Bärtschi (2022)

Bislang ist die Genossenschaft ratlos, wie sie ihre Kapazität steigern kann. Denn seit der Pandemie habe sich der Arbeitsmarkt stark verändert, viele Köchinnen und Köche hätten sich umorientiert, der Markt sei ausgetrocknet, erklärt Epper.

Es sei auch schwierig, die Stellen in der Küche attraktiver zu machen. Die Zimmerstunde könne man nicht beseitigen. Und mehr Lohn anzubieten, das gehe auch nicht. Denn dann müsste das ganze Team mehr Lohn erhalten. Das erlaube die wirtschaftliche Lage momentan nicht. «Seit einiger Zeit spüren wir die höheren Kosten», führt Epper aus. Damit meint er die Energiekosten und die höheren Preise wegen der Inflation.

Restaurant Kreuz Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Mehr auszugeben, sei also nicht möglich und auch die Einnahmen zu steigern, sei schwierig: eine Zwickmühle.

«Im Service kommen wir über die Runden, doch sind wir auch in diesem Bereich am Rekrutieren», erklärt Epper. Für die grossen Anlässe wie die Film- und Literaturtage kann die Genossenschaft auf einen Pool an Aushilfen zurückgreifen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen