Gastro Solothurn Nichts Neues im Herzen von Solothurn: Für das Zunfthaus zu Wirthen gibt es noch immer keine Betreiber Schon über ein Jahr ist es her, seit die Türen des Zunfthauses geschlossen wurden. Eine Wiedereröffnung ist nicht in Sicht. Stadtpräsidentin und Tourismusdirektor finden das keine glückliche Situation. Judith Frei Jetzt kommentieren 29.11.2022, 12.00 Uhr

Das Zunfthaus zu Wirthen ist seit über einem Jahr geschlossen. Judith Frei

Trostlos sieht das Zunfthaus zu Wirthen aus. Das Gasthaus an bester Lage in der Solothurner Altstadt ist schon seit Ende Oktober 2021 geschlossen. Und seither hat sich an diesem Standort nichts getan.

Wir erinnern uns: Vor über einem Jahr wurde das Traditionshaus verkauft. Der damalige Pächter Chris van den Broeke hat schon vor dem Verkauf beschlossen, seinen Pachtvertrag nicht zu verlängern. Als er erfuhr, dass das Haus verkauft wird, hat er den Betrieb schon Ende Oktober geschlossen, eine Nachfolge war nicht in Sicht.

Im vergangenen Frühjahr kam die gute Meldung: Es hiess, die neue Besitzerin, die Immobilien Paradeplatz Zürich AG, sei dabei, mit möglichen Pächtern zu verhandeln. Es schien so, dass im Sommer wieder Leben in das Traditionslokal kommen könnte. Doch weit gefehlt. Noch immer bleibt es schwarz hinter den Fenstern.

Auch die Politik will wissen, wann es weitergeht

Stadtpräsidentin Stefanie Ingold. Corinne Glanzmann

Besorgt, dass so lange an diesem Standort nichts geht, ist der Gemeinderat. Nach einer Nachfrage der Gemeinderatskommission hat das Stadtpräsidium der Besitzerin einen Brief gesendet. Stadtpräsidentin Stefanie Ingold wollte wissen, wo man stehe und was für das Lokal geplant sei.

Darauf antwortete die Besitzerin: Man sei sich der Verantwortung bewusst, die ein solches Traditionslokal mit sich bringe. Und man sei dabei, qualitativ gute Betreiber zu finden. «Ich bin froh, dass auch das Hotel weiter bestehen soll», sagt Ingold zur Antwort aus Zürich.

Direktor Solothurn Tourismus, Jürgen Hofer. Alex Spichale

Auch für den Solothurner Tourismusdirektor Jürgen Hofer ist wichtig, dass das Hotel bestehen bleibt. Nach dem Aus des Hotels Astoria Anfang 2020 und wegen der aktuell fehlenden Zimmer des Zunfthauses zu Wirthen sei es eng in Solothurn. Er vermutet, dass 2022 wiederum ein Rekordjahr bei den Übernachtungen werden könnte. Nun nehme auch der Seminartourismus wieder zu, die Hotelzimmer würden in der Stadt also immer mehr zum raren Gut.

Dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der den Betrieb übernehmen will, das überrascht Hofer. Das Haus liege an bester Lage, es gebe dort eine hohe Frequenz, und dementsprechend gut besucht sei das Lokal gewesen – insbesondere in den Sommermonaten.

Mehr vermisst von der einheimischen Bevölkerung

Vielleicht liege es an der aktuellen Situation in der Gastronomie, sucht Hofer nach einer Erklärung. Das Geschäften in einer margenschwachen Branche, die zudem mit Personalmangel zu kämpfen habe, sei nicht einfach. In einer Stadt wie Solothurn, wo es eine hohe Gastrodichte gibt, sei das umso schwieriger. Ausserdem seien die Zimmer nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dass dort investiert werden müsse, könne künftige Pächter abschrecken.

Dass das Traditionshaus bei den Solothurnerinnen und Solothurnern in Vergessenheit gerate, die Gefahr sieht er eher nicht, aber:

«Je länger das Zunfthaus zu bleibt, desto schlechter.»

Denn an dieser guten Lage einen Ort zu haben, der nicht lebe – sei es ein Gasthaus, ein Hotel oder eine Gewerbefläche –, das sei für die Stadt nicht gut, führt Hofer aus. Und er hält fest:

«Dass das Zunfthaus schon so lange zu ist, das trifft die Einheimischen viel mehr als Touristen.»

Das Haus sei ein Treffpunkt am Märet, für Vereine und Zünfte.

Im Vordergrund Ober der Narrenzunft Honolulu, Peter Studer. Hanspeter Bärtschi

So auch für die Narrenzunft Honolulu. Das Lokal gehört zu Hilari und Aschermittwoch dazu. Daher hat der Ober der Narrenzunft, Peter Studer, Kontakt mit der Besitzerin aufgenommen in der Hoffnung, dass er eine Lösung für seine Narrenzunft findet.

Hilari kann in der «Wirthen» stattfinden

Tatsächlich: Die Immobilienfirma hat sich kooperativ gezeigt. Das Zunfthaus wird Teil vom Hilari 2023 sein. Denn bis zum 13. Januar wird es an der Hauptgasse 41 keine Veränderung geben. Das spielt der Narrenzunft gerade gut in die Karten.

Zu dieser Zeit fangen die Aufbauarbeiten für die Filmtage an, das Landhaus ist daher schon besetzt. Es sei schwierig, ein anderes grosses Lokal mitten in der Altstadt zu finden, erklärt Studer. Nun können sie das Zunfthaus nutzen. Für den Hilariabend wird die Emmenpark AG von Markus Balsiger für das Catering besorgt sein.

Und was sagt die Besitzerin, die Immobilien Paradeplatz Zürich AG, zur jetzigen Situation? «Wir prüfen zurzeit verschiedene Optionen und Formate und deren erforderlichen baulichen Massnahmen. Dies braucht Zeit, um seriös einen Entscheid zu fällen. Auf jeden Fall freuen wir uns, Solothurn mit einem schönen Konzept zeitnah zu bereichern.»

Dann bleibt zu hoffen, dass man in Zürich das Gleiche unter «zeitnah» versteht wie in Solothurn.

