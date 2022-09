Solothurn: Die Bar, die nie eine Bar hätte sein dürfen

Gastro Der Fall der Bar in der Solothurner Altstadt, die nie eine Bar hätte sein dürfen, landete vor Bundesgericht Der Rechtsstreit um die Tiger Bar beim Stalden wähnt schon lange. Nun haben sich auch die Richter Lausanne mit dem Fall beschäftigt. Das ist ihr Urteil. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.02 Uhr

Nun hat sich auch das Bundesgericht zur früheren Tiger Bar geäussert, und damit steht fest: Die Bar am Solothurner Stalden geht als eine Bar in die Geschichte ein, die es nie hätte geben dürfen. Es ist der Abschluss einer absurden Geschichte.

Zuerst ein Blick zurück: Am 26. April 1994 hat die Stadt die Bewilligung erteilt, dass in den Räumlichkeiten am Stalden 35 ein Speiserestaurant betrieben werden darf. Nur hielten die damaligen Betreiber sich wohl nicht sehr lange daran. Bereits seit den 90er-Jahren wurde das Lokal am Stalden als Bar und Eventlokal geführt. Interessiert hat dies jahrelang offenbar niemand.

Erst im Oktober 2016 wurde die Inhaberin der Tiger Bar von der Stadt auf den Umstand hingewiesen. Diese hatte das Lokal 2009 übernommen, und weitgehend unverändert weitergeführt.

Anfang 2020 entschied die Baukommission, dass der Betrieb einzustellen sei, da für den jetzigen Betrieb einer Bar keine Baubewilligung vorliege. Es folgte der Gang vor das Verwaltungsgericht und dieses stellte im Sommer 2021 fest: «Fakt ist, dass gegenüber der Baubewilligung von 1994 und dem heutigen Betrieb (welcher zugegebenermassen seit vielen Jahren so besteht) klar eine Nutzungsänderung stattgefunden hat, wofür keine Baubewilligung vorliegt.»

Die Tiger Bar ist seit Ende des letzten Jahres zu

Seit 2016 wisse die Betreiberin, dass keine Bewilligung für ihre Bar vorliege und sie habe genügend Zeit gehabt, die erforderlichen Belege einzureichen. So sei der Betrieb der Bar einzustellen, stellte das Verwaltungsgericht fest. Die damalige Inhaberin zog das Urteil an das Bundesgericht weiter.

Nun, wo das Urteil des Bundesgerichts publiziert wird, gibt es die Bar bereits seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr. Denn Ende 2021 schloss der Betrieb. Nicht wegen des Rechtsstreits, sondern in Folge der Coronapandemie, wie die Tiger Bar kommunizierte.

Die Folge: Das Bundesgericht tritt gar nicht auf die Beschwerde ein. Aufgrund der Einstellung des gastwirtschaftlichen Betriebs und der Beendigung des Mietverhältnisses sei ein aktuelles Rechtsschutzbedürfnis an der Klärung der baurechtlichen Vorgaben an diesem Betrieb weggefallen.

30-jährige Frist war noch nicht abgelaufen

Um zu entscheiden, wer die Prozesskosten tragen muss, äussert sich das Bundesgericht dennoch auch zur Sachlage. Es erscheine aufgrund der Akten nicht als offensichtlich unrichtig, wenn die Vorinstanz von einem Fehlen einer Baubewilligung für den Barbetrieb ausgegangen sei.

«Weiter verwirkt der Anspruch der Baubehörden auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands innerhalb der Bauzonen nach der Rechtsprechung grundsätzlich nach 30 Jahren. Diese Frist ist vorliegend noch nicht abgelaufen», schreibt das Bundesgericht. Und hält fest: Hätte man auf die Beschwerde eintreten können, wäre sie voraussichtlich abzuweisen gewesen. Daraus folgt: Die Beschwerdeführerin muss die Gerichtskosten von 1000 Franken zahlen.

Details über das geplante Lokal am Stalden 35 wurde von den neuen Besitzern noch nicht öffentlich kommuniziert. Fest stand aber bereits vor dem Bundesgerichtsurteil: Es wird ein Restaurant, keine Bar.

