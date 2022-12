Solothurner Gaspreise im Vergleich mit Biel und Bern

Gaspreise In Solothurn steigen die Gaspreise – in Biel und Bern sinken sie Die Solothurner Gaspreise steigen seit dem Sommer konstant. In Biel und Bern werden sie nächstes Jahr sinken. Woher kommen diese Unterschiede? Judith Frei Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Blick ins Hybridwerk der Regio Energie Solothurn. Michel Lüthy

Anderswo ist es eine frohe Botschaft, nicht so in der Stadt Solothurn. Es geht um die Erdgaspreise: Die Regio Energie Solothurn verkündete, dass sie ab Januar wieder steigen werden. Nämlich zwischen 1,7 und 1,9 Rappen pro Kilowattstunde. Diesen Schritt begründet die Regio Energie mit den steigenden Beschaffungskosten und höheren Kosten für die Netznutzung.

Im Kanton Bern sieht das etwas anders aus. In Biel wird das Gas ab Februar um 1,5 Rappen je kWh günstiger. Das bedeutet für die Kundinnen und Kunden mit einem Jahresverbrauch von 20'000 Kilowattstunden könnten rund 300 Franken gespart werden, teilte der Energieservice Biel (ESB) mit. Der Grund: Die guten Füllstände der europäischen Gasspeicher und die warmen Temperaturen im Herbst.

Auch die Stadt Bern hatte am Donnerstagmorgen beschlossen, die Preise für Erd- und Biogas zu senken. Die Berner Bevölkerung muss per 1. Januar durchschnittlich acht Prozent weniger an die Energie Wasser Bern zahlen. Begründet wird hier die Preissenkung damit, dass die Beschaffungs- und Netzkosten gesunken sind.

Wie steht die Stadt Solothurn im Vergleich da?

In Biel zahlt man jedoch auch nach der Preissenkung mehr für das Heizen mit Gas: 18.90 Rappen pro kWh. In der Barockstadt sind es 18.10 Rappen pro kWh, in Grenchen 18 Rappen pro kWh und in Bern sind die Preise nach der Preissenkung bei 16.28 Rappen pro kWh. Diesen Vergleich muss man jedoch mit Vorsicht geniessen, denn die Zusammensetzung des Gases gestaltet sich stets anders. Zum Beispiel ist der Preis davon abhängig, wie viel Biogas im Mix ist.

Dass es nun in einigen Städten zur Preissenkung kommt, hängt von der Beschaffungsstrategie ab. So ist die vorliegende Preissenkung in Biel die erste, die seit einem Jahr durchgeführt wurde. In Solothurn gab es dieses Frühjahr schon zwei Preissenkungen.

Äussere Umstände beeinflussen den Markt

In der Stadt Solothurn wird zudem der Gaspreis jeden Monat überprüft. Das macht die Regio Energie seit Dezember 2021 aufgrund der volatilen Situation auf dem Markt. Die Preisschwankungen werden dadurch schneller an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. In Biel wird der Preis pro Quartal angepasst.

Die Gaspreise werden vorwiegend durch äussere Umstände beeinflusst, sei es das Wetter oder die geopolitische Lage. Der Krieg in der Ukraine ist heuer ein grosser Einflussfaktor.

Den ersten Anstieg gab es in Solothurn im Herbst 2021. Damals befürchtete man, dass es zu wenig Strom auf dem Markt gibt, weil das Windaufkommen geringer als üblich war. Dadurch wurde weniger Windstrom produziert, kommunizierte die Regio Energie damals. Gaskraftwerke wurden deswegen vermehrt für die Stromproduktion eingesetzt.

Im Oktober 2021 stiegen die Preise von 7,4 Rappen pro kWh auf 12,6 Rappen pro kWh. Und im März dieses Jahres kam ein weiterer Preisanstieg auf 14,8 Rappen pro kWh. Saisongerecht sank der Preis über den Sommer bis auf 10,3 Rappen pro kWh, um nun graduell auf 18.10 Rappen pro kWh zu steigen. 10,7 Rappen mehr, als noch vor Oktober 2021. Wann sich die Lage auf dem Markt beruhigen wird, darüber wagt die Regio Energie nicht zu spekulieren.

