Fussball WM Ein WM-Kracher der unterkühlten Sorte: Unterwegs in den Solothurner Fan-Lokalen beim Spiel Schweiz gegen Brasilien WM im Winter, das ist ungewohnt. Was bedeutet das für die Fanstimmung in den Lokalen, die die Spiele zeigen? Ein Rundgang durch Solothurner Bars. Wolfgang Wagmann Jetzt kommentieren 28.11.2022, 21.06 Uhr

Du verpasst eine Lokalrunde, wenn Du jetzt schon gehst.» Es ist Halbzeitpause in der Öufi-Brauerei, doch Hüttenwart Alex Künzle sollte auch in den zweiten 45 Minuten gegen Brasilien kein Gratisbier bei einem Schweizer Tor für seine Gäste zapfen müssen.

Nur vereinzelt ist ein rotweisses Dress oder ein Schal zu sehen, das Gros der Gäste tröpfelt erst nach dem Anpfiff rein. «Das hatte ja heute Morgen gegen Kamerun mehr Leute», staunt Peter Keller – die Brauerei öffnet bei Matches auch zu ungewöhnlichen Zeiten.

In der Beiz der Oeuf-Brauerei ist die Stimmung verhalten. Jose R. Martinez

Zu reden gibt der Einsatz des ehemaligen FC-Solothurn-Junioren Fabian Rieder für den verletzten Shaqiri. Marco Lupi weiss Abgründiges:

«Der Übername von Rieder ist ‹Pfüsi›. In seinem ersten Interview im YB-Dress bekannte er nämlich, dass seine ‹Pfüsie› noch nicht ganz ausreichend sei.»

Diesmal fehlt es dem Youngster eher am Nervenkostüm als an der Physis. Er passt ins zerfahrene Spiel, bei dem die Schweizer nur durch Abwehrdisziplin glänzen. «Den gegnerischen Strafraum kennen die Schweizer nur vom Hörensagen», spöttelt TV-Kommentator Sascha Ruefer. Lachen in der Runde. «Üsi spiele uf Null», meint Lupi altklug.

Ansonsten wähnt man sich eher beim ganz normalen Feierabendbier, als an einem WM-Match, bei dem es für die Schweiz um so viel geht. Da war die Stimmung auch schon weniger unterkühlt gewesen, im «Öufi». Beispielsweise 2014 im Achtelfinale gegen Argentinien über 120 Minuten. Aber damals war Sommer draussen auf der Terrasse, heute haben wir den Sommer nur noch im Goal. Zumindest holt er sich einen Sonderapplaus mit der ersten tollen Parade ab.

Das Glück wird arg strapaziert

Pause. Szenenwechsel. Im «Solheure» sitzen die Reihen dicht gedrängt in Rotweiss. Trotzdem erstaunlich, wie viele Leute sich kurz vor Geschäftsschluss in der Altstadt tummeln. Katar-Boykott? Nun, das gedämpfte Murmeln in den bunten Polstermöbeln lässt kaum auf überschäumende Fussballbegeisterung schliessen.

Viel passiert weiterhin nicht. «Pfüsi» erhält eine gelbe Karte und wird kurz darauf ausgewechselt. Endlich so etwas wie ein bisschen Druck auf den Brasil-Kasten. Das weckt doch Appetit auf mehr!

Impressionen vom Match Schweiz-Brasilien im Solheure. Jose R. Martinez

Es wird nun lauter im «Solheure», doch eine richtige Fangemeinde tönt anders. Kein «Hopp Schwyz!» im Chor, wie einst im «Dome» auf dem Dornacherplatz oder in der Reithalle, wo 2018 der epische Triumph über Serbien gefeiert wurde.

Und ein solcher scheint wieder notwendig zu werden, denn plötzlich ist es mucksmäuschenstill geworden. Entsetzen macht sich breit: Brasilien führt 1:0. Doch für was haben wir den Videoschiedsrichter, kurz VAR genannt: Da war doch wieder einmal so ein perfides Offside, dass auch die gewieftesten Experten nicht von blossem Auge erkennen können.

«Ooooffside!», brüllt ein rotweisser Fan Minuten später, als er zur Erheiterung der Gäste nach seiner Nikotinpause reinplatzt. Jetzt sind die Leute wach. Applaus brandet nach jedem Brasil-Fehlpass auf, denn solche unterlaufen den Stars vom Zuckerhut jetzt mehr als auch schon. Irgendwie sind alle total relaxed, so nach dem Motto: «Wir werden das Ding schon schaukeln!» Tatsächlich tauchen die Eidgenossen jetzt vermehrt im gegnerischen Strafraum auf – aber von «Druck» zu reden, wäre doch vermessen.

Die ganz grosse Ernüchterung - in der Beiz

Im «Red John» geht’s vor zwei Bildschirmen in die Schlussviertelstunde. Auf Rotweiss wird hier nicht gross Wert gelegt, am auffälligsten ist ein jüngerer, grosser Mann in seiner orangen Arbeitskluft. Er verlässt den Pub, wahrscheinlich für eine Zigarette.

Im «Red John» hat es zwar viele Leute, aber nicht alle schauen Fussball. Jose R. Martinez

Mein Trick: Wenn es jeweils eng wird für die Nati, gehe ich raus, laufe ein bisschen auf und ab, Hauptsache weg vom Match. Der Trick funktioniert leider nur bei mir. Denn ich bin drinnengeblieben, und so nimmt das Unheil seinen Lauf: Casemiro schiesst das Leder direkt und unhaltbar am verdutzten Sommer vorbei ein. Betretenes Schweigen – so haben wir uns das nicht vorgestellt.

Der Mann in Orange kommt wieder rein. Kein Knistern in der Bar, kaum ein Aufbäumen der Murat-Jungs; das Ding ist gelaufen. «Vielleicht habe ich es gespürt, dass es so kommt», kommentiert der Strassenarbeiter Philipp Villiger seine Rauchpause im entscheidenden Moment.

«Wobei, ich habe keine Ahnung von Fussball, ich bin nur wegen der Stimmung hierhergekommen.»

Die allerdings ist dahin. Doch der nächste Showdown steht auf dem Programm: Am Freitag geht’s gegen Serbien!

