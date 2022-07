Solothurn: Tanzkurse für Jugendliche mit Migrationshintergrund

Tele M1

Projekt Für Einigkeit und Integration: Solothurner leitet Tanzkurse für Jugendliche mit Migrationshintergrund Unter dem Motto «tanzend Grenzen überwinden» leitet der Solothurner Elvis Petrovic wöchentliche Tanzkurse. Seit sechs Monaten treffen sich bis zu 20 Jugendliche mit Migrationshintergrund, um miteinander zu tanzen und sich und ihre neue Heimat kennenzulernen. 02.07.2022, 19.16 Uhr

Elvis Petrovic, Tanzlehrer aus Solothurn und Geschäftsführer der Solothurner Tanztage, organisiert seit sechs Monaten Tanzkurse für Jugendliche mit einem Migrationshintergrund. Das Ziel ist, dass diese sich besser kennenlernen und ihre Grenzen überwinden. Sie sind alle nicht länger als drei Jahre in der Schweiz.

Mohammed Al-Bakri aus Afghanistan, der keinen Kurs verpasst, gefällt, dass er mit den Tanzkursen mit Menschen in Kontakt komme und so neue Kollegen finden würde.

Die Jugendlichen sollen aber nicht nur die Begeisterung fürs Tanzen finden, sondern auch mit Ausflügen ihre neue Heimat besser kennenlernen. Elvis Petrovic, der das Projekt ins Leben gerufen hat und in den 90er-Jahren in die Schweiz kam, stellt fest, dass das Tanzen ein wichtiges Instrument sein kann, um ein positives Umfeld in der neuen Heimat aufzubauen. (fan)