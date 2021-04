Für eine bessere Welt Diese beiden Solothurnerinnen (15) paddeln für den guten Zweck auf der Aare bis nach Biel und zurück Mit der Abschlussarbeit Gutes tun. Das war auch die Idee von zwei 15-jährigen Schülerinnen aus Solothurn. Sie paddeln mit einem Kanu bis nach Biel und zurück. Dabei sammeln sie Geld für die Welthungerhilfe. Hans Peter Schläfli 21.04.2021, 20.27 Uhr

Ada Jael Ojukwu und Nora Scartazzini paddeln für einen guten Zweck auf der Aare. Hans Peter Schläfli

Wenn zwei 15-jährige Mädchen im April dem kalten Wind trotzen, mit dem Kanu die Aare hinauf und wieder hinunter paddeln und die Nacht am Ufer im mitgebrachten Zelt verbringen, dann braucht das schon Überwindung. «Es war nicht so schlimm, der Wind hat uns Richtung Biel sogar geholfen», erzählt Nora Scartazzini bei einer Pause in Altreu.