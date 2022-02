Fünfte Jahreszeit Die Fasnachtsvorbereitungen in Solothurn laufen – doch am Steuer sitzt noch immer das Virus Der grossmächtige Fasnachtsumzug ist abgesagt, aber ein paar Zünfte brillieren – wie zum Trotz – mit fasnächtlichen Installationen. Ein Besuch in der Stadt. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 20.02.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Weschtstadt-Zunft baut auf dem Amthausplatz ihren Bus auf. Hans Peter Schläfli

Der feuerrote Doppelstöckerbus nach Honolulu fährt über den Amthausplatz. Doch kurz vor dem Bieltor wird er jäh ausgebremst. Am Steuer sitzt das vermaledeite Coronavirus, und dieser Nanometer-Winzling verhindert auch dieses Jahr wieder, dass genau an dieser Stelle der grossmächtige Fasnachtsumzug beginnen darf.

Als der Bundesrat am vergangenen Mittwoch die meisten Schutzregeln und Verbote aufhob, war es für die Solothurner Narren schlicht zu spät. Doch einige Zünfte habe ihre Leute zusammengetrommelt, um am Samstag doch etwas auf die Beine zu stellen. So steht jetzt zum Beispiel dieser grosse, leuchtend rote Bus auf dem Amthausplatz. «Wir rechneten nicht mehr mit einer Öffnung, die Zeit, alles hochzfahren, das war uns nicht mehr möglich», sagt dazu Kusi Wälti, Präsident der Weschtstadtzunft.

«Wir freuen uns auf die Chesslete und sonst machen wir das Beste aus den Möglichkeiten.»

Fabian Blättler, als Chef Wagenbau der Weschtstadt-Zunft erklärt das Motto: «Wir alle werden seit mehr als zwei Jahren durch das Coronavirus gesteuert. Das wollten wir mit unserem stehenden Wagen ausdrücken.» Gerade wird das letzte Rad angeschraubt.

Das Virus sitzt am Steuerrad des Busses. Hans Peter Schläfli

«Das Virus macht eine Vollbremsung und verhindert, dass wir durchs Bieltor fahren.»

Er dankte den Hudibras Chutze für die Unterstützung beim Transport des Wagens von der Werkstatt auf den Amthausplatz. Man sei zwar irgendwie Konkurrenten, aber eben auch Freunde. «Einer allein macht keine Fasnacht», meint Blättler. «Jede Zunft möchte die beste sein und den schönste Wagen bauen, aber wenn es darauf ankommt, dann helfen wir uns gegenseitig.»

Während die Vorstadtzunft in den letzten Jahren den Dornacherplatz mit seiner grossen Tribüne für 500 Personen zu einem Hotspot des Umzuges gemacht hatte, begnügt sie sich dieses Jahr damit, ihre Laterne aufzuhängen.

Das Motto der Herregäägerli lautet Pusteblume

Die Herregääger setzen vor dem Baseltor ein Zeichen. Hans Peter Schläfli

Andere Zünfte dachten sich ein Alternativprogramm aus. Pusteblume. So heisst zum Beispiel das improvisierte Motto der Herregääger aus Derendingen. «Loslassen und dann wieder einen Neuanfang wagen», so erklärt Präsident Simon Mössinger die kleine Installation vor dem Baseltor. «Wir schicken unsere fasnächtliche Saat der Hoffnung auf die Reise.» So verbreiten herzige Herregäägerli als durch den Wind getragene Pusteblumensamen die Fasnacht durch Honolulu.

«Dieses Jahr werden wir im kleineren Rahmen zusammen feiern», sagt Mössinger zum weiteren Programm. «Mit dem Bau eines Wagens hatten wir zwar begonnen, aber als klar wurde, dass der Umzug wieder abgesagt wird, war die Motivation weg.» Vorausblickend habe man ein Thema gewählt, das auch nächstes Jahr aktuell sein wird. Die Pflege des Zusammenhalts scheint sich zu lohnen.

Die Mitglieder bleiben den Herregäägern treu, sagt Mössinger. Und dies, obwohl sie das Jubiläum ihrer 20. Teilnahme am Umzug um ein weiteres Jahr verschieben müssen. Nun wollen die Herregääger am nächsten Fasnachtsumzug 2023 das Jubiläumsfest steigen lassen. Für alle Kurzentschlossenen, die nun doch noch verkleidet an die Fasnacht wollen, findet am Mittwoch in der Jugendherberge von 10 bis 18 Uhr der Fasnachtsmärit unter dem Motto «mir chöme doch» mit vielen neuen Kostümen statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen