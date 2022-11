Matthias Anderegg verlässt den Verwaltungsrat der Parking AG

Früherer Gemeinderat Matthias Anderegg wird den Verwaltungsrat der Parking AG verlassen – er reagiert damit auf Forderungen aus dem Gemeinderat Matthias Anderegg war einer von drei Vertretern der Stadt Solothurn im Verwaltungsrat. Er wird nun per Ende Jahr demissionieren. Ganz überraschend kommt dies nicht. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Matthias Anderegg, Gemeinderat und Kantonsrat SP Solothurn, Präsident Genossenschaft Baseltor Remo Zehnder

Der Name Matthias Anderegg fällt im Solothurner Gemeinderat nicht mehr häufig. Per Ende August gab er nach vielen Jahren im Rat aus beruflichen Gründen das Amt ab. Dennoch rückte der ehemalige SP-Gemeinderat an der letzten Sitzung in den Fokus.