Die lange Geschichte des Solothurner Stadtmists

Frühere Abfalldeponie Wie das Solothurner Problem «Stadtmist» jahrelang vor sich hergeschoben wurde Die Sanierung des Gebiets «Stadtmist» in Solothurn hat begonnen. Zeit, um einen Blick zurückzuwerfen.

Bild von den Vorbereitungsarbeiten zur Sanierung des Stadtmists. Hanspeter Bärtschi (25. Mai 2021)

Solothurns Stadtmist hat eine eigene Website. Diese Tatsache zeigt die Grösse des Sanierungsprojekts oder besser auf dem Punkt gebracht: die Grösse des Problems.

Bis 1976 – bis zur Inbetriebnahme der Kehrichtverbrennungsanlage in Zuchwil – luden die Solothurnerinnen und Solothurner ihren «Ghüder» einfach auf dem freien Feld ab, später wurde der Abfall mit Erde zugedeckt. Was einst eine bequeme Lösung schien und legal war, entwickelte sich zu einer «tickenden ökologischen Zeitbombe», wie es Anfang der 2000er-Jahre in der Zeitung hiess.

Denn, auch wenn der Abfall zugedeckt war und wortwörtlich Gras darüber wuchs, war dies im übertragenen Sinn nicht der Fall. Zu offensichtlich die Anzeichen vor Ort, dass dies nicht gesund sein kann. «Von einer garstigen, krebsroten Brühe entlang des Feldwegs» schrieb diese Zeitung 2002. Trotzdem weideten damals oberhalb des Stadtmistes noch Kühe und es wurde teils Gemüse angepflanzt.

Mitte der 00er-Jahre führte die Stadt zusammen mit dem Amt für Umwelt eine umfassende Analyse des Stadtmists durch. Erste Ergebnisse zeigten damals, dass es im Sickerwasser zwanzigmal mehr des giftigen Vinylchlorids und dreimal mehr Quecksilber, als eigentlich erlaubt wäre, gab. Es sei noch zu früh, um über eine Sanierung zu entscheiden, hielt die Abteilung Boden beim Amt für Umwelt damals fest. Das verschmutzte Grundwasser bewege sich kaum und stelle somit keine Gefahr dar. «Deshalb muss man vielleicht gar nicht sanieren.»

Fünf Jahre und einige zusätzliche Abklärungen später klang es alarmierender: Die ehemalige Kehrichtdeponie müsse saniert werden, «und zwar möglichst rasch», hiess es nun von derselben Stelle im Jahr 2010. Es gebe allerdings keinen Grund für Aktionismus, «man muss also nicht sofort einen Zaun um das Areal bauen oder ein Badeverbot in der Aare aussprechen.»

Doch auch in den Jahren danach ging es eher schleppend vorwärts. Einer der Gründe: Die drei Kostenträger, die Stadt, der Kanton sowie der Bund, rangen jahrelang über die richtige Variante. Sprich, ob für die drei Altlastdeponien Oberer Einschlag, Spitelfeld und Unterhof eine Teilsanierung ausreicht oder ob es eine Totalsanierung braucht. Gegen Letzteres sprach für einige die hohen Kosten, insbesondere der Bund setzte sich für eine kostengünstige Sanierung aus. Und eine Totalsanierung schien alles andere als günstig. Bis zu 295 Millionen Franken würde eine Totalsanierung kosten, schätzten Experten lange Zeit.

Doch 2015 lösten sich 175 Millionen Franken wie in Luft auf. «Nur» 120 Millionen Franken würde die Totalsanierung kosten, teilte das Amt für Umwelt mit. Die grosse Abweichung gegen unten wurde dadurch erklärt, dass einerseits die Expertenstudie mit einer Genauigkeit von plus/minus 40 Prozent gerechnet hatte. Andererseits schlug ein Totalunternehmer vor, das Material mittels Saugbelüftung zu behandeln, was das Volumen der Altlast erheblich sinke.

Dennoch ging das Tauziehen um die Kosten weiter, bis der Bund von seiner Position abrückte. Lange setzte er sich im Gegensatz zur Stadt und dem Kanton dafür ein, den Totalaushub nur bei einer Deponie vorzunehmen und die anderen beiden nur teilzusanieren. Im September 2020 wurde dann bekannt, der Bund hat seine Meinung geändert, der Weg für die Totalsanierung des gesamten Stadtmists war frei.

Es habe viel Zeit und Aufwand gebraucht, um den Bund zu überzeugen, sagte der damalige Stadtpräsident Kurt Fluri und gab sich überzeugt: «Die Sicherungsmassnahmen, die das Bundesamt für Umwelt zuerst wollte, wären langfristig nicht günstiger gewesen.»

