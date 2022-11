Frist abgelaufen «Wir bleiben, wir kämpfen»: Die Wagabunten wollen nicht weiterziehen – und widersetzen sich der Aufforderung der Stadt Solothurn Sie drängen auf eine langfristige Lösung: Die Wagabunten wehren sich gegen die Wegweisung von ihrem jetzigen Platz in der Solothurner Weststadt. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 02.11.2022, 13.30 Uhr

Die Wagabunten wollen auf dem Feld zwischen der Villa Gibelin und den Bahngleisen bleiben. (Bild vom 6. Oktober 2022) Judith Frei

Was werden die Wagabunten tun? Diese Frage stellte sich, nachdem die Stadt Solothurn die Wohngemeinschaft per Verfügung aufgefordert hatte, ihren derzeitigen Platz zu verlassen. Die Frist ist am Montag abgelaufen, trotzdem sind die Wagabunten noch immer auf dem Feld zwischen der Villa Gibelin und den Bahngleisen anzutreffen.