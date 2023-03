Verlangt die Stadt Solothurn zu hohe Friedhofsgebühren?

Kritik Gemeinschaftsgrab zu teuer: Die Grünen Stadt Solothurn wollen die Friedhofsgebühren überprüfen Der Preisüberwacher kritisierte einige Kantonshauptorte, da diese seiner Meinung nach zu hohe Friedhofsgebühren verlangen. So auch Solothurn. Die Grünen Stadt Solothurn fordern nun in einem Postulat, dass die Gebühren überprüft werden. Judith Frei Jetzt kommentieren 03.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Friedhof St. Katharinen ist auch ein öffentlicher Park. Bild: Tom Ulrich

Der Preisüberwacher findet, in Solothurn begraben zu werden, ist zu teuer. Das hat er Anfang Jahr in einer Publikation festgestellt, in der er die Friedhofsgebühren aller Kantonshauptorte miteinander verglich. Im nationalen Vergleich schwingen tatsächlich gewisse hiesige Friedhofsgebühren oben aus.