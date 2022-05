Freitagsgalerie Wie die Solothurner Brüder Seppi und Rolf Imhof für die Schweizer Kunst unentbehrlich wurden Aus dem grossen Fundus mit Arbeiten von Jean Tinguely und Niki de Saint Phalle zeigen Rolf und Seppi Imhof derzeit in der Freitagsgalerie Solothurn eine Auswahl. Wir sprachen mit den Brüdern über die Jahre der Zusammenarbeit mit den international bekannten Künstlern. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 09.05.2022, 16.00 Uhr

In der Freitagsgalerie erzählen Seppi und Rolf Imhof aus ihren Erinnerungen mit dem Künstlerpaar Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely. Carole Lauener

«Wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen», sagen Seppi und Rolf Imhof über die Jahre, in denen sie als Assistenten die Arbeit der beiden Künstler Jean Tinquely und Niki de Saint Phalle begleiteten. Es war vor allem der heute 79-jährige Seppi, der anno 1970 via Inserat auf die Arbeit beim Künstler aus Fribourg aufmerksam wurde. Tinguely suchte damals einen Schlosser, der neben Schweissen und Autofahren auch noch Jassen konnte. Alles Anforderungen, die Seppi erfüllte, und so meldete er sich.

Doch erst ein Jahr später wurde das Arbeitsverhältnis besiegelt; Tinguelys Arbeit, für die er Imhof anstellen wollte, verzögerte sich nämlich um ein Jahr. Doch dies machte keinen Unterschied. «Wir verstanden uns von Beginn weg», sagt der gebürtig Solothurner. Er arbeitete beim Künstler bis zu dessen Tod im Jahr 1991; also 20 Jahre lang.

In der ganzen Welt herumgekommen

Auch Seppis Bruder Rolf engagierte sich für die Arbeit mit dem Künstler, denn Tinguelys Werkstücke waren oft riesige Metallkonstruktionen, für welche es viele helfende Hände brauchte. Tinguely hat skizziert, beschrieben, auf Papier, auf Karton. Er hat Notizen gemacht, Briefe geschrieben, diese illustriert. Die Fantasie und der Gestaltungswille des Künstlers waren überbordend. Rolf Imhof schildert:

«Wir sind immer in Kontakt geblieben. Wenn also Not am Mann war, standen wir bereit. Es war eine ganze Gruppe von helfenden Leuten.»

Alles Freunde. Dazu gehörten auch die Künstler Bernhard Luginbühl, Daniel Spoerri, der Fotograf Leonardo Bezzola. Seppi erklärt, dass er durch Tinguely und de Saint Phalle in der ganzen Welt herumgekommen sei. «1990 waren wir schon in Moskau beispielsweise. Die Leute dort waren ganz versessen auf die moderne westliche Kunst», erinnert er sich.

Eine Arbeitspause – von links: Niki des Saint Phalle, Bernhard Luginbühl, Seppi Imhof und Jean Tinquely. Leonardo Bezzola

Vom Schlosser zum Restaurator

Über all die Jahre hat insbesondere Seppi Imhof über 400 Zeichnungen und Skizzenblätter von Tinguely angesammelt. Einen wichtigen Teil davon hat er dem Tinguely-Museum in Basel geschenkt, welches mit diesem Material kürzlich die Ausstellung «Merci Seppi» lancierte. Im Museum Tinguely war Seppi seit 2008 für den sachgerechten Unterhalt der kinetischen Kunstwerke als Restaurator angestellt.

Rolf Imhof hat im Jahr 1975 seine Freitagsgalerie an der Kreuzgasse in Solothurn gegründet. Arbeiten von Tinguely konnte er zum ersten Mal 1977 zeigen: Zeichnungen, Skizzen, Bilder, kleine bewegliche Skulpturen – solches gab es noch weitere fünfmal zu sehen, das letzte Mal 2011.

Eine bunte Arbeit von Jean Tinguely. José R. Martinez

«Einmal wollte Tinguely eine Balalaika-Spielerin bei einer Vernissage als musikalisches Element mit dabei haben. Die Dame kam aber bei uns in Solothurn nie an. Sie fuhr nach Lausanne, denn sie konnte nicht glauben, dass Tinguely in einer so kleinen Stadt wie Solothurn ausstellte», erinnert sich Rolf Imhof.

Paris ist ja so klein

Und Seppi Imhof schwärmt: «Die schönste Ausstellung meiner Meinung nach konnten wir 1987 im Palazzo Grassi in Venedig realisieren.» Mit drei riesigen LKW wurde das Material nach Italien geschafft und in Venedig auf Schiffe verladen. «Es war unvergesslich.»

Bei aller Freundschaft scheint es doch ab und zu auch mal gekracht zu haben in der Clique. So berichtet Rolf, dass er einmal in Paris an einem Abend keine Lust mehr hatte, mit den Kollegen in einer Bar zusammen zu sein. «Ich hatte genug von ihnen, den ganzen Tag hindurch. Also ging ich in ein anderes Quartier, besuchte eine Bar, die ich nicht kannte. Und was passierte: Als ich reinkam, sassen die Kollegen schon drin. Paris ist ja so klein.»

Von Bauphysik nicht viel Ahnung

Niki de Saint Phalle hat Seppi Imhof vor allem bei ihrer Arbeiten für den Giardino dei Tarocchi, dem Tarotgarten, welcher in der Gemeinde Capalbio, etwa 60 Kilometer südlich von Grosseto in der Toskana zu sehen ist, kennen gelernt. «Sie hatte natürlich unkonventionelle Ideen, die Bauphysik interessierte sie weniger. Wenn etwas nicht halten wollte, schlug sie einfach vor, Eisen einzuarbeiten», lacht Seppi Imhof heute noch.

Eine kleine Nana-Skulptur von Niki de Saint Phalle. Seppi Imhof lieferte das Drehgestell. José R. Martinez

Für sie, die zweite Ehefrau von Tinguely, schmiedete und schweisste er einmal 150 kleine Ständer, auf denen sich ihre kleinen Nana-Skulpturen drehen konnten. Eine davon ist momentan in der Ausstellung in Solothurn zu sehen.

Als Paar seien die beiden sehr harmonisch aufgetreten, bestätigten die beiden Imhofs. Niki starb neun Jahre nach Tinguely im Jahr 2002. Ihre farbenfrohen Skulpturen bleiben unvergessen, genauso wie Tinguelys Arbeiten – seien es Skizzen, Zeichnungen, Gemälde oder die Monstermaschinen.

Niki de Saint Phalles und Jean Tinguelys Werke aus dem Fundus der Brüder sind bis zum 28. Mai in der Kreuzgasse 5 in der Freitagsgalerie zu sehen.

