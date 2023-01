Festnahmen bei SVP-Event auf Zürcher Rathausbrücke

Am Freitagabend wurden mehrere Personen bei der Rathausbrücke in der Stadt Zürich von der Polizei kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Zeitgleich fand dort der Anlass «SVP bi de Lüt in Zürich» statt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten sich die Personen rund um den Event auffällig verhalten.

Melissa Schumacher 28.01.2023, 10.47 Uhr